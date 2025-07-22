'Повернись живим' и 'Укрнафта' обеспечили военных уникальными комплексами для обслуживания F-16: чем важны

"Укрнафта" профинансировала уникальные мобильные комплексы для обслуживания самолетов F-16. Фонд "Повернись живим" уже передал оборудование Воздушным силам Вооруженных сил Украины.

F-16 – это сложная и эффективная техника, которая ежедневно доказывает свою результативность – как на поле боя, так и защищая тыл от вражеских ракет.

Сейчас, когда россияне охотятся на самолеты и аэродромы, крайне важно обеспечить мобильность в вопросах обслуживания самолетов и их авиационного вооружения.

Именно поэтому был создан "Проект 61", уникальная и эффективная экосистема, в составе которой:

– мобильный комплекс планирования миссий для предполетного брифинга пилотов и сопровождения бортов в ближней зоне;

– два комплекса подготовки авиационного вооружения, которые ускоряют и облегчают подготовку, проверку и подвеску боеприпасов к самолету: благодаря этому оборудованию боеприпас могут подвесить три человека, а не 10-12, как раньше.

"Вклад "Укрнафты" составил почти 50 млн грн. Спасибо "Вернись живым" за воплощение в жизнь передового опыта Европы, что поможет самолетам полностью реализовать свой потенциал. Спасибо военнослужащим Воздушных сил ВСУ за то, что держат наше небо, – отметил исполняющий обязанности директора "Укрнафты" Юрий Ткачук.

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года на нужды защитников было выделено почти 3 млрд грн, которые использованы для закупки дронов, пикапов, вооружения и важного оборудования, которое помогает армии выполнять задачи на поле боя.

СПРАВКА

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.