Потопы, ливни и жара: ученые рассказали,что происходит с погодой в Украине и чего нам ждать

Жара, ливни, грозы, наводнения – нынешним летом погода в Украине не перестает испытывать нас на прочность. Некоторые страны Европы, такие как Италия, буквально изнывают от жары в 40-48 градусов. Правда, украинские специалисты говорят, что в этом году у нас лето не самое жаркое. Поскольку дни с высокими температурами быстро сменяются более прохладными.

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Однако мировые прогнозы обещают нам жаркое будущее. Ученые пишут, что вернулось такое явление, как Эль-Ниньо, о котором не было слышно три года. И уже следующее лето может быть аномально жарким даже у нас.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Европа изнывает от жары

Ученые бьют тревогу: после трех лет господствования Ла-Ниньо теперь на смену ему пришло такое явление, как Эль-Ниньо. А это означает, что воды Тихого океана станут теплее и смогут повлиять на потепление на многих территориях суши.

В июне в Европе уже были побиты температурные рекорды, то же самое происходит и в июле. А одной из самых жарких стран в Европе стала Италия. В конце этой недели в Сардинии и на Сицилии термометры покажут 48 градусов.

Жара стоит на юге Франции, в Испании, Португалии, Греции. В Париже, например, столбики термометров на днях показывали 37 градусов. Так же было и в Чехии – до +38.

Эль-Ниньо пока "молодой"

По словам заведующей отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Веры Мартазиновой, Эль-Ниньо может повлиять на погоду в Украине, но немного позже.

"Дело в том, что явление Эль-Ниньо – это выход теплых вод на поверхность Тихого океана. Ла-Ниньо, Эль-Ниньо могут продолжаться до трех лет, затем сменяют друг друга. Так вот, Эль-Ниньо пока еще "молодое". И накрыть оно нас может на третий год своего существования, например", – говорит Мартазинова.

Сейчас поднявшиеся из глубин теплые воды Тихого океана приводят к повышению температуры над своей территорией. Теплые воздушные потоки циклонами и антициклонами разносятся вокруг и влияют на погоду там, куда смогут дотянуться в данный момент. Например, мы наблюдаем действие этих потоков в Южной Европе, Америке, Азии.

Со временем территория действия Эль-Ниньо будет расширяться и может достигнуть Украины. Также Мартазинова отмечает, что Эль-Ниньо вызывает неустойчивость атмосферных процессов.

"Это волновые процессы. Поэтому в одном месте может быть жара, как в Италии, в Европе, а у нас совсем другой климат. Надо сказать, что этот климат начался у нас намного раньше, еще с зимы. Вспомните, каким у нас был апрель. В отличие от предыдущих лет, когда в апреле была засуха, в этом году было много влаги. А май – наоборот, эти два месяца поменялись местами. И в этом плане нынешняя погода для нас неординарная. Мы все лето будем чувствовать то прохладу, то жару. С грозами, особенно в июле. Перепады погоды могут быть резкими: то тепло, то холод, пасмурно", – отмечает специалист.

Ливни стали привычными в Украине

Однако украинские синоптики говорят, что в этом году хоть и были высокие температуры летом, но аномальным его назвать нельзя.

"Жара не продолжительная, короткими периодами. День-два жарко, потом температура снижается. Максимальные показатели не достигают абсолютных значений, которые фиксировались за всю историю наблюдений. Учитывая глобальное потепление, у нас еще нормальное лето, могло быть и хуже. Вот в 2010 году почти 20 дней стояла жара +30 градусов и выше, доходило до +35, а на юге до +40", – говорит заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Специалист отмечает, что максимальные показатели для Украины +42 градуса – на востоке и 40-41 – на юге. А нынешним летом фиксировали самую высокую температуру + 39,6 градуса в Николаеве.

Конечно, жаркая погода может сменяться ливнями, как это и было у нас в июне – начале июля, и даже наводнениями в отдельных регионах. Не так давно заливало Ивано-Франковскую область, спасателям пришлось на лодках эвакуировать жителей Надворнянского, Косовского, Коломыйского районов Прикарпатья.

Сильные ливни прошли в конце июня – начале июля в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Виннице. Так, что, например, киевляне вынуждены были добираться домой буквально вплавь.

"Сейчас каждое лето наблюдаются сильные дожди и ливни. Сначала температура повышается до +30 и +35 на юге. Затем с Атлантики приходит более прохладная воздушная масса, происходит более интенсивная конвекция, т. е. образование дождевых туч. Начинается гроза, идут ливневые дожди, местами град, шквалы. В некоторых регионах случается локальное повышение уровня воды. Ивано-Франковская область как раз селеопасный регион, поэтому там случаются наводнения", – отмечает Голеня.

По прогнозам, жаркая погода ожидается 25-27 июля. Столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов, на юге – до 37. Потом снова жара спадет, через несколько дней вновь вернется. И таких волн до конца августа может быть еще несколько.