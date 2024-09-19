Украина никогда не будет претендовать на земли в США, Канады, Аргентине, Австралии, Южной Германии, на которых компактно и не очень проживают украинцы. Так же, как и с оружием лезть "защищать интересы украиноязычного населения" в этих странах — это абсурд. Абсурд, который понимает каждый украинец, вне зависимости от гражданства и страны проживания, исключая, конечно же, тех, кто себя не идентифицирует с великим украинским народом. Особенно манкурты, проживающих в пока еще России, и забывшими свои исторические корни.

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Но абсурд подобного рода стал основной движущей силой и государственной политикой в Российской Федерации. Больная дряхлеющая верхушка и лебезящие перед ней рабы на всех уровнях государственной, социальной и общественной вертикалях, за немногими исключениями, настолько впитали идею империализма, что активно прислуживают ей.

В свою очередь это лишний раз может говорить об уровне образования в РФ и уровне общей образованности, ведь если с экрана так называемые российские ученые, произносящие пропагандистские нарративы и антинаучные "выводы", продвигая в угоду свихнувшейся власти, загаживают головы необразованных россиян, - то население зомбируется и безоговорочно им верит. Да еще и как верит, так что матери посылают своих выкормышей в чужую страну пытать, насиловать, калечить, истязать и убивать женщин, стариков и детей, которые раскрывают свои исконно московитские садистские наклонности, превосходя в несколько порядков в этом нацистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Это красноречиво свидетельствует о системной деградации.

А все почему? Да потому что ядро нынешних "русских", или россиян, по описаниям отца истории Геродота, составляют потомки андрофагов (Ἀνδροφάγοι, Androfágoi, ἀνήρ (ἀνδρός) — человек, φάγος — поедающий) — буквально людоедов или каннибалов, такие себе тупи или яли в восточной Европе. Судя по описанию Геродота эти племена обитали где-то в районе на северо-восток от Скифии, на территории восточных частей нынешних Липецкой Орловской, Рязанской, Тульской, Нижегородской, Московской, Саратовской областей и аж до Мордовии, Чувашии и республики Марий Эл.

Андрофаги еще в те времена терпеть не могли скифов, и именно из-за этого они отказались помогать им в 514 году до н.э., когда Дарий совершил свой вражеский поход.

И это именно то, о чем ни Путин и его банда у власти, ни Ленин, на которого он постоянно ссылается, ни при "царях-императорах" Московии или Московской Тартарии, ни при посаженных ордынских налоговиках – князьях Московского улуса Золотой Орды, не говорил никто, предпочитая стыдливо замалчивать данный факт. И даже академики, ученые-историки и преподаватели всех рангов в России молчат об этом, как воды в рот набрали.

Для того, чтобы стало более наглядно, территория ареола проживания племен андрофагов – это приблизительно такая же как территория, как от Праги до Парижа. Наверное, немало каннибалов там проживало. Явно не одно племя. Кстати, непосвященному читателю будет, наверное, очень интересно узнать, что здесь же и рядом, дальше на Восток, в Прикамье, жили племена древних угров, близких к удмуртам, к мордве, к марийцам, к комам, к хантам и мансам, поскольку это все древние угро - финские племена, при этом близки к уграм были и тюркоязычные башкиры. Так вот, эти семь племен угров с тремя тюркоязычными племенами, со временем соберутся, перейдут через Карпаты и "упадут" в Панонскую долину, положив начало новому государству, которое известно нам под названием Венгрия. Так может ли в этом причина поддержки Венгрией безумия московского фюрера, может в этом причина антиевропейской и антиукраинской политики премьера Венгрии Орбана, избранного венгерским народом премьер-министром страны и занимающим эту должность уже 19-й год? Может это такой вид "братства"? Венгры – вам также привет от пращуров, они тоже оттуда же, из этих же племен.

Кстати, никто не задается вопросом, почему район на территории нынешней Москвы, в котором построили телебашню, называется Останкино? Или почему, во время тотального строительства при градоначальнике Лужкове строители повсеместно натыкались на древние человеческие кости - останки, подвергшиеся термической обработке и механическому дроблению, как и в районе Останкино?

И вот эти потомки древних каннибалов - андрофагов пришли захватывать и осваивать земли Украины, разграбляя дома, бытовую и оргтехнику еще теплых, но уже не живых законных хозяев. Российская голодрань в спешном порядке тащила и отправляла в "цветущую Россию", какую-там "седьмую (согласно пропаганде) экономику мира", все: автомобили, компьютеры, стиралки, холодильники, плазмами от метра и больше, выметали все – от наружных камер, электрочайников и ковров, кухонных комбайнов и смесителей, унитазов, до ношенных детских вещей и женских трусов, и даже собачьих будок – истинное лицо "сверхдержавы" и мародеров из "второй армии мира".

Выжившие будут своим внукам рассказывать, а пропаганда со всех экранов лить в уши, о "подвигах, дедов, которые воевали за Родину, и освобождали" где-то там, в бучах, изюмах, гостомелях, бородянках и т.д., земли и дома от их хозяев, стыдливо умолчав правду.

В принципе ничего нового, мерзость во все времена вызывает к себе презрение, а потомки людоедов одинаковы, и ничего, кроме чувств брезгливости и отвращения, вызвать к себе не могут, ибо андрофаги и их "правое дело" не меняются столетиями, они живут веками в постоянном вранье, не удивительно, что в их головах освобождение авиабомбами, спасение убийством не вызывают когнитивного диссонанса нормального человека. Население в этой стране не в состоянии дать адекватную оценку окружающей действительности, причем никогда, зато самозабвенно, с ослиной уверенностью верит своим управителям.

С мерзким до блювотного рефлекса, государством вокруг Москвы все понятно, с его сутью тоже. Они всегда врут, лицемерят, истязают для забавы, убивают и грабят с особой жестокостью.

Но… За последние несколько столетий они поработили большое число народов, захватив их земли. Столетиями этим людям вдалбливалось "братство и единство" с потомками людоедов. И таки вдолбилось. А нынешние "русские" отправляют в первую очередь национальные меньшины, которые гипотетически могут подняться на борьбу со своими московскими поработителями, на утилизацию. Их массово кидают в топку войны против Украины, чтобы оттяпать себе еще "немного чужой земли", ведя захватническую войну и занимаясь грабежами и киднеппингом на временно оккупированных территориях.