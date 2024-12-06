'Потеснил россиян': Дикий рассказал об украинском ледоколе 'Ноосфера'. Видео

За три года работы ледокол "Ноосфера" прошел более 72 000 километров и сумел ослабить позиции россиян на рынке перевозок между странами и Антарктидой. Одной из ключевых историй в этом контексте стало сотрудничество Украины с польской антарктической экспедицией, которая началась с начала великого российского вторжения и продолжается до сих пор.

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Об этом рассказал Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра Украины во время нового выпуска OBOZ.TALK. По его словам, Антарктида – это территория, где наука тесно переплетается с геополитикой.

Для Украины этот регион также маленький участок геополитического фронта, на котором приходится противодействовать инициативам России, противоречащим украинским интересам.

Как рассказывает Евгений Дикий, российские суда традиционно предлагали услуги по заниженным ценам, что было выгодно сравнительно небогатым странам. До 2014 Украина также пользовалась их услугами, как и польская экспедиция до начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

"Я помню конец февраля 2022 года. Мне звонит один из руководителей польской антарктической экспедиции. Он еще из тех поляков, которых в школе заставляли учить русский. Он объясняет, что в связи с вторжением России в Украину Польша разорвала с Россией любое сотрудничество, ни одного злотого они теперь не получат. Далее, извиняюсь, это надо приводить в оригинале: "поскольку русский корабель теперь ходит только на*уй", то дальше шел вопрос, согласимся ли мы помочь польской антарктической экспедиции доставить их на их станцию Арцтовский. Ну, понятно, что с такой формулировкой мы не могли не помочь", – подчеркнул Дикий.

По его словам, поляки разорвали выгодный для них контракт с россиянами в знак солидарности с Украиной, чтобы их средства не попадали в страну-агрессора. В ответ мы подставили им плечо, помогая избежать срыва экспедиции, ведь в конце февраля найти свободное судно почти невозможно.

Позже поляки, в свою очередь, помогли Национальному антарктическому научному центру Украины. В 2022 году, из-за секвестра государственного бюджета, у цента возникли финансовые трудности даже с содержанием судна. В этот критический момент поляки предложили за деньги обслуживать польскую экспедицию одновременно с украинским.

Ранее OBOZ.UA сообщал о бэби-буме у украинских полярников. На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", насчитали около 1800 пингвиньих яиц. Сейчас там находятся около 4 тысяч птиц.

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