Потери доходят до нескольких десятков: появилось видео с места удара по комендатуре оккупантов в Васильевке

В среду, 4 января, во временно оккупированной Васильевке Запорожской области произошла "бавовна". Удар пришелся на здание комендатуры захватчиков.

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Потери оккупантов достигают нескольких десятков. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Вражеская военная комендатура в Васильевке - все! Оккупанты жалуются, что сегодня наши защитники на Запорожском направлении "прожарили" военную комендатуру в городе Васильевка. Говорят, что количество "двухсотых" и "трехсотых" достигает нескольких десятков", – отметил он.

Федоров также призвал подождать официального сообщения о потерях оккупантов от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В то же время российские пропагандисты прилет по комендатуре в Васильевке уже подтвердили. Со ссылкой на главу так называемого движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова они написали, что по комендатуре зафиксирован прилет.

Впоследствии Рогов попытался убедить, что прилеты вроде бы пришлись на "жилую многоэтажку у комендатуры", однако комментаторы мгновенно опровергли ложь.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины "демилитаризовали" военный объект российских захватчиков в городе Сватово Луганской области. Удар был нанесен по составу с боеприпасами врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полночь 1 января жители Макеевки в соцсетях начали писать, что в городе российским оккупантам прилетел "новогодний подарок" от ВСУ. Украинские защитники направили "хлопок" на ПТУ №19 во временно оккупированном городе под Донецком, который захватчики превратили в собственную казарму. Отмечалось, что армия РФ потеряла 600 бойцов.

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