'Потерь нет?' В России заранее вырыли могилы для убитых на войне в Украине оккупантов

На кладбище в российском Сургуте появились тысячи свежевырытых могил. Скорее всего, там планируют захоронять тысячи убитых в Украине оккупантов, количество которых в РФ официально занижают в десятки раз.

Видео, на котором видны вырытые могилы, опубликовал пользователь Facebook Андрей Якобчук.

"В рф уже готовятся принимать своих домой", - подписал видео с Сургутского кладбища он.

Видео снято неизвестным автором, проезжавшим мимо кладбища и тысяч свежевырытых могил. Автор ролика также пришел к выводу, что идет подготовка к массовому захоронению.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после многодневных заверений, что оккупантская армия в Украине не понесла потерь, в российском Минобороны признали, что потери все-таки есть. Однако там реальное количество убитых оккупантов занизили по меньшей мере в 20 раз. В МО РФ признали 498 убитых захватчиков, тогда как на самом деле подтверждена гибель не менее 9166 солдат.

Видео дня

Потери, которые наносят оккупантам защитники Украины, деморализуют российских захватчиков: они массово сдаются в плен и сами портят свою технику.