Пострадавший украинец о смертельном ДТП в Польше: водитель автобуса засыпал

Украинец, который пострадал в масштабной аварии с пятью погибшими в Польше 6 марта Михаил Токмаков, рассказал, что водитель засыпал за рулем.

В эфире телеканала "Украина 24" он отметил, что за 50 минут до ДТП до границы оставалось 20 минут, а водители долго не сменяли друг друга.

"Его напарник, он все время ходил, он все время подымался. Они не менялись. Минут за 50 до этого инцидента, нам 20 минут до границы оставалось. Он уже вырубался, он сильно вильнул на пустой трассе. Это уже было понятно, что он засыпал", – рассказал Токмаков.

Отметим, по состоянию на 7 утра 7 марта девять украинцев, которые пострадали в ДТП , находятся в тяжелом состоянии. Всего в лечебных учреждениях находится 28 человек.

Напомним, 6 марта вблизи польского города Кашице произошло ДТП с рейсовым автобусом Познань-Херсон. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Автобус ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по предварительной информации, водитель автобуса с украинцами, попавший в ДТП в Польше, не справился с управлением, что стало причиной аварии.

Троих из пяти жертв аварии, удалось опознать. Это одна женщина и двое мужчин. Они имели при себе документы. Личности еще двух погибших также будут установлены.