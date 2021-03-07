На перевозчика уже жаловались: появились новые детали аварии с украинцами в Польше

На владельца автобуса, который попал в смертельное ДТП с украинцами в Польше, неоднократно писали негативные отзывы.

Как пишет издание Zaxid.net, владельцем транспорта является тернопольской перевозчик ЧП Тарас Стецик. Как указано на сервисе по поиску и приобретению билетов на автобус Busfor, он осуществляет рейсы в 54 международных направлениях в стране.

В то же время на сайте Infobus о перевозчике написано немало негативных отзывов, его рейтинг на ресурсе составляет 2,44 из 5 звезд. Сообщения на сайте начали появляться еще в 2018 году. Больше всего люди жаловались на плохие условия перевозки и обслуживания, внезапные отмены рейсов без компенсации денег за билеты и хамское отношение со стороны водителей.

"Водители хамы, 80 человек в автобусе, все пассажиры без масок, ни социальной дистанции и полное игнорирование карантинных норм, несмотря на указанное в билете место-16,сидела на 73, страшная духота, остановки только на 10 минут... Как люди едут через всю Украину и за границу не понимаю, просто "скотовозка", ничего не приспособлено для длительных переездов. Не рекомендую вообще категорически никому", – написала пользовательница Екатерина.

"Ехал в Прагу, опоздали на 12 часов (6 часов стояли на таможне том за это время никаких вопросов, но часов водители потеряли на 30-минутные перекуры, ожидания других автобусов чтобы догрузить пассажиров и непонятный маршрут, ездили кругами, видимо, полицию объезжали. Приехали ночью, не успел на час на свой поезд, пришлось ждать всю ночь на вокзале", – написал Владимир.

"Поездка была самой ужасной из всех возможных. Перевозчик возит людей в состоянии алкогольного опьянения. Было 4 пересадки", – отметила другая пользовательница Людмила.

"Обслуживание ужасное!!! Брали билет во Вроцлав без пересадок, но почему-то нас пересаживали 5 раз, довезли до границы и сказали, далее пешим ходом", – рассказала Алина.

"Автобус старый, неудобный, без WiFi. Количество пассажиров превышало допустимое, поэтому часть людей перед самой границей водители пересадили в другой автобус", – написала Виктория.

Напомним, 6 марта вблизи польского города Кашице произошло ДТП с рейсовым автобусом Познань-Херсон. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.

В автобусе находились 57 украинцев, в том числе двое водителей, 35 из них госпитализировали.

Вечером 6 марта автобус с 26-ю украинцами уехал из польского города Ярослав в Херсон. Многие из них имели травмы и переломы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по предварительной информации, водитель автобуса с украинцами, попавший в ДТП в Польше, не справился с управлением, что стало причиной аварии.

Троих из пяти жертв аварии, удалось опознать. Это одна женщина и двое мужчин. Они имели при себе документы. Личности еще двух погибших также будут установлены.