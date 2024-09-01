Постепенное похолодание, но без заморозков: синоптики дали прогноз погоды на сентябрь

В сентябре 2024 года жара начнет спадать и в Украину придет долгожданное похолодание. Снижение температуры воздуха будет происходить постепенно, среднемесячная температура, впрочем, прогнозируется несколько выше нормы.

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Дожди будет в течение месяца также умеренным. О том, какую погоду приготовил для украинцев сентябрь, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу месяц будет несколько теплее обычного. Однако для сентября характерно общее понижение температуры и ослабление грозовой деятельности.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается +15...+20° (в Карпатах 13-14°), что на 2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 37-76 мм, в Карпатах местами 97-111 мм, что в пределах нормы", – утверждают в Укргидрометцентре.

Синоптики добавляют, что в Украине, согласно данным наблюдений в прошлые годы, средняя месячная температура воздуха составляет +13...+17 °, в южной части местами +18...+20 °, в горных районах +9...+15 ° тепла.

Однако были годы, когда сентябрь приносил уже первые заморозки. Абсолютный минимум температуры воздуха за время наблюдений фиксировался в диапазоне -1...-7°, на юге Херсонской и Запорожской областей 0...+1°, в Крыму – до +5.5° тепла.

Заморозки в воздухе отмечались во второй и третьей декадах, в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях – первой декаде сентября

Бывали и годы, когда сентябрь был очень жарким. Так, абсолютный зафиксированный максимум температуры воздуха составляет +33...+38.8°, в горных районах местами +24...+32° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части местами 28-36 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат до 130 мм.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда ожидать понижения температуры. Впрочем, начало месяца согласно прогнозам все еще будет жарким.

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