Я стал бояться звонков и сообщений с родной бригады. Бояться того, что там будут слова "еще один". С марта месяца у нас в 10 горно- Штурмовая Бригада 11 погибших и 11 раненых.

И не потому, что они не умеют воевать. Не потому, что не умеют беречь себя.

Сейчас это одна из зон, которую россия выбрала как "точку смертельного давления". Именно поэтому на "ту сторону" завели отмороженный батальон "Сомали". Именно поэтому там сейчас максимальная концентрация "приезжих специалистов", хорошо оснащенных, натренированных, нацеленных на одно – убить любой ценой.

Арсенал средств убийства чрезвычайно широк.

Конечно, это обстрелы. Массированные стрелковые, минометные и артиллерийские. Но они забирают большинство жизней.

Это снайперские группы, вооруженные лучшими образцами оружия, которые работают с разных дистанций.

Это дистанционное минирование минами ПОМ-2. Это такая запрещена штука, которая забрасывается с боевого дрона (реже), либо с помощью гранатомета (удобнее и чаще). Она становится на боевой взвод, и разбрасывает растяжки. И ты можешь нарваться на нее даже там, где чужой мины не должно быть по определению.

Это снайперские, профессиональные расчеты ПТРК. В одном из эпизодов бригада потеряла бойца, когда группа из нескольких человек передвигалась по безопасной зоне за свои позиции.

Российский расчет, из засады, не пожалел дорогой противотанковой ракеты для поражения маленькой группы пехоты. Это не имело никакого тактического смысла. Потому что цель была одна – убить любой ценой.

Это выходит за рамки обычной войны. Это такая людоедская форма давления. Даже на бригаду. На Украину. Убивать, не считаясь со средствами. Чтобы рос счет потерь. Постоянно.

Учитывая то, что этот район под Горловкой – Зайцево-Шумы-Новгородское, превратили в "адскую зону" – мы приняли меры.

Вместе с Serg Marco (на сейчас – забанен) и группой инженеров-волонтеров Геннадием Машинсоном, на собранные нами с вами средства мы установили комплексную систему оперативно-тактического наблюдения для одного из батальонов. Она позволяет вести круглосуточный дистанционный контроль за зоной ответственности, минимизирует риск для наблюдателей, и позволяет своевременно реагировать на действия противника.

Скоро такая же система будет установлена ​​в еще одном батальоне. А за ней и в третьем.

Но нашей системе не хватает важного компонента. Это очень необходимый элемент воздушного наблюдения. Малозаметный, но с большим ресурсом. Работающий в дневном, ночном и тепловом режимах. Что не поддается активной работе их РЭБ (что сейчас является главной проблемой).

И мы нашли это решение. Соответствующее по всем параметрам. Включая РЭБ.

Более того. Это решение дешевле прежних примерно на 50%.

Однако, со всем комплектом оно обойдется нам примерно в 220 000 гривен (но на 20% дешевле его рыночной цены).

Это не прихоть. Это не "прикольный дивайс". Это то, что позволит выявлять снайперские группы, расчеты ПТРК, ДРГ, группы дистанционного минирования, перемещения живой силы и техники, засады и любую активность. И работать на опережение. В составе системы наблюдения.

Это не панацея. Но риск для тех, кто стоит на "нуле" будет снижен более, чем ощутимо. Особенно в комплексе с нашей системой.

Чем быстрее мы его передадим бригаде – тем меньше у меня, и у вас будет скребсти предчуствия при звонках "оттуда". И перед чтением сводок с фронта.

В воскресенье Пасху. Самое время сделать главные добрые дела.

Спасти хотя бы одну жизнь – дорогое из добрых дел. Самое главное. Больше не бывает. А если не одно – много жизней?

Тех, кто дает нам праздновать и просто жить? Это самый тот случай. Главный доброго дела.

И даже если вы агностик, и в это воскресенье для вас не более чем выходной – я знаю, что вы точно верите в тех, кто сейчас на войне. И в то, что их тоже надо защищать, так как они нас.

Вместе у нас получится, как всегда. Это будет лучшей подарок на пасхальную неделю. Паски, которые сейчас тысячами везут на фронт – стоят не более 100 гривен. Это замечательная традиция. Но в нашем случае – это куда более ценное. Потому что кто-то не погибнет. И вернется домой.

Реквизиты Сержа Марко (Александра Карпюка) – ниже. Так же прошу о максимальной информационную поддержку – лайк, "+" в Комметарии (или комментарий) и репост. Прошу принять в группы. Нас должно быть много – тогда все получится.

Слава Украине!

Приватбанк

5363 5423 0898 4013

Карпюк Александр

Биткоин кошелек 1KbiWLu1JPoMmw2DE7fkSEz79WjT2MZ4pK

Paypal

eugene.s.bondar@gmail.com

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.