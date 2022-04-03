Посол Израиля отреагировал на зверства россиян в Буче: убийства мирных жителей не могут быть оправданы
Посол Израиля Михаил Бродский отреагировал на зверские убийства, которые российские военные совершили в Украине. По словам дипломата, он шокирован фотографиями из освобожденной Бучи.
Соответствующий пост глава диппредставительства опубликовал в своем Twitter. Он также подчеркнул, что убийства мирных жителей ничем не может быть оправдано.
"Я глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", – отметил Бродский.
Преступления оккупантов ранее прокомментировала и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По словам главы ведомства, нападения на мирных жителей вызывают у нее "отвращение". Она также подчеркнула, что расследование военных преступлений солдат страны-агрессора продолжается, и виновные будут наказаны.
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из домов Бучи украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами пыточную. Сюда свозили безоружных мирных жителей, связывали их, ставили на колени, а после убивали выстрелом в голову.
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