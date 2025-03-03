'Посмотрите на себя и на свои действия': главный раввин Украины ответил Лаврову на 'позор еврейской нации' и напомнил о дружбе с ХАМАС

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил главе МИД Сергею Лаврову на фразу "позор еврейской нации", сказанную в адрес президента Владимира Зеленского. Он также напомнил главному дипломату страны-агрессора о дружбе с ХАМАСом и Хезболлой.

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Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице священнослужителя. В нем он также призвал Лаврова "взглянуть на себя и свои действия".

"Министр иностранных дел России Лавров, снова позволил себе манипулировать "еврейской" темой, высказавшись по поводу национальности президента Украины Владимира Зеленского. Я как еврей, не могу не ответить ему!" – говорится в подписи к видео.

В ролике глава еврейской общины напомнил, что украинский народ сегодня борется за свою независимость и свободу.

"Вы ворвались сюда и начали войну, вы убивали украинцев И не только украинцев, а граждан Украины разных национальностей: россиян, евреев, татар и других, которые до вашего вторжения жили здесь мирно, свободно и достойно", – подчеркнул Асман.

Кроме того, он отметил, что в Украине нет этнического конфликта. И это одна из немногих стран мира, где антисемитизм на законодательном уровне признается уголовным преступлением. Асман напомнил, что этот закон выполняется, и если есть антисемиты – их привлекают к ответственности.

"Но мне не нужно тебе ничего доказывать. Посмотрите на себя, посмотрите на свои поступки и поймите, что нацизм сегодня высечен теми, кто пытается уничтожить целые народы. Современный Израиль – это те, кто хочет стереть с лица земли, например государство нацистов", – добавил главный раввин.

В частности, он напомнил о дружественной России иранском режиме, который не только открыто заявляет о своих намерениях, но и делает дальнейшие шаги по уничтожению Израиля и еврейского народа.

"Нацисты и современные фашисты - это также ХАМАС, который 7 октября совершил ужасную резню. Худшую со времен Холокоста. И именно ХАМАС вы поддерживаете! Делегация, которую вы принимали в Москве только через две недели после их ужасных поступков. Вы приветствуете делегации ХАМАС они убивают еврейских солдат в Израиле", – добавил он.

Асман отметил, что заявления о нацизме, в частности, которое сделал Сергей Лавров, не просто аморальны. Он назвал это откровенной манипуляцией.

"А что касается "позора для еврейской нации", о котором вы смеете говорить - проясним одно: еврейская нация сама решит, кто герой, а кто позор своей нации. Это не зависит от вас. Вы можете определять свое мнение в своей стране, но мы, еврейский народ, будем решать сами", – подчеркнул главный раввин.

Он также напомнил, что именно Россия убила его сына Антона во время полномасштабного вторжения.

"Вы убили сироту войны, которого воспитывала наша семья. За месяц до его убийства у него родилась дочь. Первый и единственный ребенок. Вы ворвались в эту страну и лишили жизни, так же как вы унесли жизни тысяч других невинных. Проснитесь. Остановитесь. Покайтесь. И мы будем молиться, чтобы Всевышний вынес вам справедливый вердикт", – резюмировал свое видео Моше Реувен Асман.

Накануне, 2 марта, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий также ответил на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который назвал президента Владимира Зеленского "чистым нацистом и предателем еврейского народа". Он призвал Израиль выступить с осуждением этой "отвратительной лжи" со стороны российского дипломата.

Тихий напомнил, что в 2022 году Лавров уже утверждал о "еврейской крови" Адольфа Гитлера. При этом, как отметил спикер МИД, заявления россиянина "не просто сумасшедшие", а антисемитские.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лавров в очередной раз заявил, что Россия не согласится на "территориальные уступки" во время переговоров с Украиной. Но прежде чем обсуждать территории, он предлагает начать с вопросов, которые для российской пропаганды важнее, в частности, запрет русского языка в Украине и УПЦ МП.

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