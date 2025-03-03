Лавров цинично назвал Зеленского "изменником еврейского народа": в МИД Украины жестко отреагировали

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ответил на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который назвал президента Владимира Зеленского "чистым нацистом и предателем еврейского народа". Он призвал Израиль выступить с осуждением этой "отвратительной лжи" со стороны российского дипломата.

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В соцсети X Тихий напомнил, что в 2022 году Лавров уже утверждал о "еврейской крови" Адольфа Гитлера. При этом, как отметил спикер МИД, заявления россиянина "не просто сумасшедшие", а антисемитские.

"Такие заявления не просто безумны. Их нужно обвинить в том, чем они на самом деле являются: антисемитизме", – написал он.

В МИД Украины призвали Израиль и еврейские организации по всему миру осудить неоднократную и возмутительную ложь Лаврова.

Напомним, что в 2022 году министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительными, возмутительными" и "грубой исторической ошибкой".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лавров в очередной раз заявил, что Россия не согласится на "территориальные уступки" во время переговоров с Украиной. Но прежде чем обсуждать территории, он предлагает начать с вопросов, которые для российской пропаганды важнее, в частности, запрет русского языка в Украине и УПЦ МП.

Также российский министр высказывался о возможности размещения иностранных миротворцев в Украине. По словам Лаврова, Кремль таких вариантов не рассматривает.

Также в Кремле заявили, что остановки боевых действий в Украине по линии столкновения не будет. Оккупанты намерены продолжать захватническую войну на чужой территории, которую они уже записали в свою конституцию.

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