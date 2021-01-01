Посмотрел поздравления Зеленского: умеет снимать видосики
Что ж, пару новогодних слов об актуальном...
Смотрел поздравления Владимира Зеленского с научно-исследовательской целью...
Вывод: дерьмо.
Еще детьми прикрылся...
Песок в Ялте и улица "Артема" в Донецке – "трэш"...
Русский язык для "неполноценных" крымчан и жителей оккупированных территорий – "комплекс неполноценности" и унижения достоинства этих людей... Никогда на Донбассе и в Крыму, по крайне мере за 30 лет, не видел тех, кто не понимает украинского. Разве что полные дебилы...
Мосты и дороги – эта программа была запущена еще "предшественниками"... И успешно реализовывалась за гораздо меньшие деньги...
Вооруженные Силы – лучше бы он молчал...
Тому подобное, тому подобное, тому подобное.
Хотя, должен признать – снято красиво. Как всегда. Любит и умеет Вова снимать видосики.
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