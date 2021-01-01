Подивився привітання Зеленського: вміє знімати відосики
Що ж, пару новорічних слів про актуальне...
Дивився привітання Володимира Зеленського з науково-дослідною метою...
Висновок: лайно.
Ще й дітьми прикрився...
Пісок у Ялті та вулиця "Артема" у Донецьку – "треш"...
Російська мова для "неповноцінних" кримчан і мешканців окупованих територій – "комплекс меншовартості" та приниження гідності цих людей... Ніколи на Донбасі та у Криму, за крайні 30 років, не бачив тих, хто не розуміє української. Хіба цілковиті дебіли...
Мости і дороги – ця програма була запущена ще "попередниками"... І успішно реалізовувалася за набагато менші гроші...
Збройні Сили – краще б він мовчав...
Тощо, тощо, тощо.
Хоча, мушу визнати – знято гарно. Як завжди. Любить і вміє Вова знімати відосики.
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