Холодные ночи и бабье лето: в Гидрометцентре рассказали, каким будет начало осени. Эксклюзив

Осенняя погода в Украине придет вместе с началом календарной осени. Уже 1 сентября ожидается похолодание и дожди. Ближайшие выходные будут достаточно комфортными, но все же осенними.

Впрочем, бабье лето в этом году не отменяется. Заметного потепления можно ожидать даже в октябре. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

Погода по территории Украины будет разнообразна. В западных, северных и частично центральных областях будет преобладать более дождливая погода, особенно в начале недели. В частности, очередную порцию осадков ожидаем в Киеве.

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Такая погода вызвана тем, что с северо-запада над территорией Центральной Европы располагается высотный циклон. Его фронтальные системы проходят через территорию Украины.

На остальной территории – на юго-востоке и частично в центральных областях – еще довольно комфортная погода. На юге, в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях температуры могут достигать +30, иногда даже +33 градусов. Тогда как во Львове 30 августа уже было всего +18 градусов.

Поэтому можно сказать, что в последние дни лета происходит противостояние холода и жары на территории Украины.

В дальнейшем погода будет приобретать более осенний характер. Жары ожидать уже не стоит. 1 сентября очередной циклон будет более активно влиять на западные и северные области. В западных практически весь день будет дождевая, пасмурная, прохладная погода, не более +16 градусов.

В северных областях, в частности, в Киевской области, утренняя погода будет еще более спокойной. Утром на праздничной линейке для школьников может еще быть немного солнышка, но все же надо быть готовыми к тому, что в дневные часы и в северные области, и частично в центральные также будет поступать этот фронт с дождями. После него будет снижение температуры.

На остальную территорию этот фронт доберется уже 2 сентября. Более дождливая погода будет на юго-востоке, на востоке и в центре. Во время прохождения фронта 1-2 сентября будут осадки – в такой же хронологии.

После 2 сентября по всей территории Украины воздушные потоки поменяются на северо-западные. За счет этого будет достаточно ощутимое снижение температуры. Например, в Киеве в ночные часы температура может быть +9... +12 градусов. Немного прохладнее будет на западе и севере, несколько теплее в южных областях. Это уже настоящее дыхание осени.

Начиная с 3 сентября характер погоды может стать более антициклональным, то есть осадков будет меньше. Но зайдет холодная воздушная масса. В дневные часы температура может быть довольно комфортной – до +20 градусов в центральных областях, до +17 градусов в северных областях. Но в ночные часы будет уже довольно прохладно.

Сейчас в атмосфере происходят процессы перестройки на осенние, поэтому говорить о погоде на выходные можно только ориентировочно. Пока мы ожидаем, что будет меньше осадков за счет влияния антициклона.

Очень часто бывает, что в конце сентября, в октябре погода приобретает антициклональный характер, когда в дневные часы солнышко приятно греет, что в народе называют "бабьим летом".

Конечно, оно будет. Когда именно, пока трудно сказать. Ближайшая синоптическая перспектива – после 3 сентября. Ожидается уменьшение осадков, приятная погода, хотя и прохладнее, чем сейчас.