Последний работающий энергоблок ЗАЭС переводят в режим "холодной остановки": что это значит
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение "Энергоатома" вывести в "холодную остановку" энергоблок №5 Запорожской АЭС. Ограничение эксплуатации будет действовать до устранения выявленных нарушений.
Об этом сообщила пресс-служба ДИЯРУ. Пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения.
"В условиях потери основного проектного источника подкормки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов", пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения", – говорится в распоряжении.
Эксплуатирующей организации было выдано распоряжение в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности. Это относится, в основном, к неполадкам в системах аварийного охлаждения ядерного топлива и отвода тепла к конечному поглотителю. Такое решение принимается с целью обеспечения безопасности и предотвращения потенциальных аварийных ситуаций на объекте.
Отмечается, что при принятии распоряжения учтены следующие факторы:
- информацию ЧАО "Укргидроэнерго" от 6 июня 2023 г. о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;
- продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП "Запорожская АЭС" и прилегающих территорий, в результате которых терпят повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;
- прекращение с 17 мая 2023 передачи Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;
- деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за его пределами в условиях временной оккупации России ЗАЭС.
Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.
"Присутствие постоянно действующей международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет способствовать обеспечению выполнения требований безопасности и контроля за соблюдением основных принципов безопасности, провозглашенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", – подчеркнули в ДИЯРЕ.
Как сообщалось, эксплуатация других энергоблоков ЗАЭС – №№ 1, 2, 3, 4, 6 – также ограничена состоянием "холодный останов", в соответствии с распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кинбурнская коса, находящаяся под оккупацией, оказалась отрезана от материка из-за значительного затопления. Оно произошло в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС российскими силами.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!