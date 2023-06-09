Последний работающий энергоблок ЗАЭС переводят в режим 'холодной остановки': что это значит

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение "Энергоатома" вывести в "холодную остановку" энергоблок №5 Запорожской АЭС. Ограничение эксплуатации будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ДИЯРУ. Пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения.

"В условиях потери основного проектного источника подкормки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов", пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения", – говорится в распоряжении.

Эксплуатирующей организации было выдано распоряжение в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности. Это относится, в основном, к неполадкам в системах аварийного охлаждения ядерного топлива и отвода тепла к конечному поглотителю. Такое решение принимается с целью обеспечения безопасности и предотвращения потенциальных аварийных ситуаций на объекте.

Отмечается, что при принятии распоряжения учтены следующие факторы:

информацию ЧАО "Укргидроэнерго" от 6 июня 2023 г. о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;

продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП "Запорожская АЭС" и прилегающих территорий, в результате которых терпят повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;

прекращение с 17 мая 2023 передачи Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;

деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за его пределами в условиях временной оккупации России ЗАЭС.

Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

"Присутствие постоянно действующей международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет способствовать обеспечению выполнения требований безопасности и контроля за соблюдением основных принципов безопасности, провозглашенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", – подчеркнули в ДИЯРЕ.

Как сообщалось, эксплуатация других энергоблоков ЗАЭС – №№ 1, 2, 3, 4, 6 – также ограничена состоянием "холодный останов", в соответствии с распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кинбурнская коса, находящаяся под оккупацией, оказалась отрезана от материка из-за значительного затопления. Оно произошло в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС российскими силами.