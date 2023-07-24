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Блог | После российских ударов по Одессе: Агафангел еще и "Червону калину" запоет
Инвективы и проклятия Агафангела в адрес РФ после разрушения одесского Спасо-Преображенского собора – это история о том, что бабло всегда побеждает зло!
Далее текст на языке оригинала.
Гундяєв далеко, а своє життя та зарабіток – набагато ближче.
Окрім того, Агафангел – церковний політик, а не просто сірий функціонер як Онуфрій чи упоротий від власної гордині Павло.
Заради збереження свого феодально-церковного наділу він ще й "Червону калину" заспіває! Така людина.
Але коли така особа пише про геноцид українців – це має певний терапевтичний ефект на прихильників УПЦ. Особливо на Одещині.
Це така заявка до центральної влади напередодні майбутнього політичного цикла: не чіпайте, а за мною не заіржавіє!
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