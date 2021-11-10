После ночных морозов в Украину придет потепление: свежий прогноз погоды на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 11 ноября, будет малооблачной и сухой. Днем морозы отступят, а столбики термометров поднимутся в среднем до +9 градусов.

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном Украинским гидрометцентром в Facebook. В УГЦ отметили, что такая погода будет вызвана антициклоном TILDA. Он принесет в Украину умеренное тепло.

В то же время в большинстве областей в ближайшую ночь прогнозируют небольшие морозы, однако осадков не ожидается.

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Ветер на всей территории страны будет южным, 5-10 м/с. Теплее всего будет на западе Украины – там днем прогнозируют от +10 до +13 градусов, а ночью ожидаются морозы до -5 градусов. На юге погода днем будет теплой, отметки термометров поднимутся до +8...+10 градусов днем. Ночью в Одесской и Николаевской областях прогнозируют -1...-4 градуса.

В восточных регионах Украины днем следует ожидать +3…+5 градусов, а ночью будет мороз до -8 градусов. На севере страны днем воздух прогреется до 8 градусов тепла, а ночью похолодает до -2...-4 градуса.

Погода в четверг в Киеве будет также солнечной и сухой. В столице днем прогнозируют +5...+7 градусов, а ночью -3. В области днем будет потеплее, воздух прогреется до +8 градусов. Ночью синоптики обещают от -3 до -5 градусов.

Напомним, что до конца текущей недели синоптики предупредили о морозе в Украине до 12 градусов. В то же время, существенных осадков в виде снега пока не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода на Новый год в Киеве не будет снеговой и очень морозной. Однако небольшие "минусы" все же ожидается.