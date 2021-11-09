Морозы до -12 и дожди со снегом: где в Украине ухудшится погода. Прогноз до конца недели

В течение текущей недели погода в Украине дважды изменится. В самые холодные дни возможны ночные морозы до -12 градусов, в самые теплые днем воздух будет прогреваться до +12 градусов. Но устойчивый снег пока не прогнозируется.

За территорию страны будут "бороться" разные воздушные потоки, арктический и южный воздух. Впрочем, ближайшие выходные должны быть относительно теплыми для этого времени года. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

Похолодание будет, но по поводу снега, устойчивого снежного покрова пока на этой неделе мы не говорим. В течение недели преимущественно будет сохраняться погода без осадков. На нашу территорию продолжит влиять поле повышенного давления.

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Разве что во вторник, 9 ноября, в южной части и восточных областях могут быть умеренные дожди днем и ночью. Лишь в Карпатах, Сумской и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Более спокойная погода без осадков сохранится и на 10-12 ноября. Но именно на эти дни мы ожидаем похолодание. Будет вторжение холодного арктического воздуха.

Уже во вторник большая часть Украины почувствует, что в течение дня температура будет снижаться. К вечеру даже в Киеве ожидаем невысокую температуру. Ночь на среду будет уже с морозом.

По всей территории Украины в ночь со вторника на среду будет -1... -8 градусов мороза. В восточных областях даже до -12 градусов. В дневные часы погода будет все же плюсовая, +5…+8 градусов. На Закарпатье, Прикарпатье и Одесщине до +12 градусов.

В четверг, 11 ноября воздушные потоки снова будут меняться. Будет поступать воздух с юга. Поэтому снова ожидаем определенное потепление во второй половине недели.

Оно не станет слишком существенным. Все же прохлада будет ощущаться. Но температура ожидается с отметкой плюс как днем, так и ночью.

Есть тенденция к тому, что на выходные погода будет без осадков. Но более облачная, потому что поле высокого давления начнет отступать. Температура с отметкой плюс. Скажем, для Киева в дневные часы +6…+9 градусов.

Центр антициклона сместится и будет терять свою силу. С запада начнет приближаться поле пониженного давления, которое может кардинально изменить погоду на следующую неделю. Подробно об этом рано говорить, есть несколько вариантов развития событий, но давление будет падать.

В целом сейчас в Украине абсолютно типичная погода для ноября. Нет никаких аномалий, все близко к норме.

На официальном сайте Укргидрометцентра опубликованы погодные карты с прогнозом на каждый день недели по субботу, 13 ноября, включительно.

Во вторник, 9 ноября, синоптики прогнозируют осадки на востоке и юге страны. Максимальные температурные показатели днем не будут превышать +6…+8 градусов на большей части территории Украины и +10…+11 градусов на юге. Ночью воздух будет прогреваться не выше +8 градусов в южных регионах и +6 градусов на остальной территории.

В среду, 10 ноября, дожди полностью прекратятся. Вместо этого появятся ночные морозы. На западе, в центре и на севере столбик термометра может опускаться до -6 градусов, на юге до -3 градусов. В то же время дневные температуры будут оставаться на уровне предыдущего дня.

В четверг, 11 ноября, по всей территории Украины ожидается ясная безоблачная погода, но ночью все еще возможны морозы до -6 градусов, на крайнем востоке до -10 градусов.

В пятницу, 12 ноября, появится облачность, а ночные морозы пойдут на убыль. Почти по всей территории страны ночью ожидается около 0 градусов, днем +5…+8 градусов. Несколько теплее будет на западе и юге, прохладнее на востоке и севере.

В субботу, 13 ноября, погода в Украине будет практически такой же, как и в пятницу. Сохранятся дневные и ночные температурные показатели, будет преобладать облачность.