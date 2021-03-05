После 4 лет в российской тюрьме в Украину вернулся политзаключенный Шаблий

Украинский политзаключенный Глеб Шаблий вернулся из России в Украину. Он четыре года пробыл в тюрьме.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава МИД отметил, что его сопровождали украинские консулы.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину. Более четырех лет Кремль незаконно держал его в оккупированном Крыму и в России, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири", – написал Кулеба.

Шаблий был арестован в ноябре 2016 года в Крыму по "делу украинских диверсантов". Его обвинили в том, что он якобы готовил диверсии на "объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова" по заданию Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2020 года в Украину вернулся еще один политзаключенный Алексей Стогний, которого осудили по этому же делу.