''Пошли вслед за военным кораблем'': защитники Украины показали, как уничтожают российские танки. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины свое вооружение и личный состав. Украинские защитники в очередной раз уничтожили российские танки.

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Соответствующие видео опубликовали 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада и украинский журналист Юрий Бутусов. В частности, на кадрах снято, как вражеская техника превращается в металлолом.

"Утро начинается с охоты на вражеские танки, еще один подбитый танк в коллекцию артиллеристов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", – отметили в пресс-службе бригады.

Бутусов же опубликовал кадры, которые демонстрируют работу бойцов территориальной обороны Днепра.

"Бойцы из ТРО Днепра отправили российский танк в последний путь", – отметил он.

В комментариях украинцы радуются новым потерям врага и отмечают, что российские танки пошли вслед за военным кораблем.

Следует отметить, что по состоянию на 9 февраля, по данным Генерального штаба ВСУ, путинская армия уже потеряла 3255 танков.

В то же время, согласно информации нидерландского разведывательного веб-проекта Oryx, на войне против Украины было уничтожено 1000 российских танков. Это только машины, ликвидацию которых доказывают опубликованные в сети фото или видео. Реальная цифра гораздо выше. Еще 544 танка оккупантов были захвачены украинскими воинами, 79 – повреждены, а 65 – брошены путинскими солдатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины уничтожили в Луганской области новейшую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор". Ее российская пропаганда успела окрестить "уникальной".