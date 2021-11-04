Более 6 млн. украинцев уже успешно пользуются COVID-сертификатами в Дії. В сверхкороткие сроки Минцифра создала инструмент, позволяющий жить без ограничений.

Возможности COVID-сертификатов обновляются и упрощается их получение, чтобы каждый украинец мог удобно ими пользоваться в любых жизненных ситуациях. На прошлой неделе стало возможным сгенерировать сертификат без электронной подписи. Также в приложении можно получить международный сертификат без биометрического паспорта.

Сейчас в Дії можно получить несколько видов сертификатов. Например, "желтые" об одной дозе или "зеленые" о полном курсе вакцинации внутренние сертификаты в приложении. Международный COVID-сертификат об одной или двух дозах вакцины в приложении или на портале Дія.

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Также можно сгенерировать детский COVID-сертификат о вакцинации для подростков от 12 лет. Их недавно начали вакцинировать в Украине. И, кроме того, тестируется COVID-сертификат на основе ПЦР-теста.

Для того чтобы вы не потерялись в потоке информации, мы собрали краткие инструкции по получению COVID-сертификатов в разных случаях.

Далее текст на языке оригинала.

Як згенерувати сертифікат у застосунку, якщо у вас є біометричний паспорт?

● Авторизуйтесь у застосунку будь-яким способом.

● Натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат".

● Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію. Це потрібно для того, щоб Дія зробила запит у ЕСОЗ про вашу вакцинацію, і сертифікат відобразився у застосунку.

У результаті отримаєте внутрішній та міжнародний сертифікати у Дії.

Як згенерувати сертифікат, якщо у вас паспорт-книжечка?

Якщо у вас немає ID-картки або біометричного закордонного паспорта, то ви зможете отримати лише міжнародний сертифікат. Але він надає такі самі можливості, що й внутрішній. Його можна так само використовувати в Україні для відвідування кінотеатрів, кафе, громадського транспорту тощо. Отримати його можна у застосунку і на порталі Дія.

У застосунку:

● Авторизуйтесь у застосунку через BankID (так, у застосунок підтягнеться інформація про РНОКПП та серію і номер паспорта).

● Натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат".

● Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Зверніть увагу, що при цьому паспорт-книжечка у застосунку Дія відображатися не буде.

Як згенерувати міжнародний COVID-сертифікат на порталі?

● Авторизуйтеся на порталі через BankID.

● У меню "Послуги" натисніть пункт "Здоров’я", а потім — "COVID19-сертифікат про вакцинацію".

● Дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Сертифікат згенерується у форматі PDF. Зможете його зберегти на телефон або ж роздрукувати, якщо вам так зручніше.

В Україні кілька тижнів тому почали вакцинувати дітей та підлітків від 12 років. У Дії вже можна отримати дитячий COVID-сертифікат. Він також у міжнародному форматі, так діти від 12 років також зможуть користуватися можливостями COVID-сертифікатів і за кордоном.

Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія. Для цього одному з батьків потрібно зайти в Дію і додати свідоцтво про народження дитини. Перш ніж додавати сертифікат, переконайтеся, що у вас на смартфоні встановлена остання версія Дії.

Як батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат дитини у Дії:

● завантажити свідоцтво про народження дитини у застосунок;

● зробити запит на отримання COVID-сертифікату;

● міжнародний сертифікат дитини згенерується у застосунку разом з вашими сертифікатами.

А з 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися в Дії за допомогою чіпа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.

Як згенерувати сертифікат у застосунку дітям старшим за 14 років?

● Авторизуйтесь у застосунку через чіп NFC на ID-картці або біометричному паспорті

● Натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат".

● Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

А ті, хто ще не вакцинувався, можуть протестувати COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тестів у застосунку Дія. За посиланням ви можете зареєструватися на бета-тест. Сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу. Наразі протестувати ПЛР-тести можна з чотирьох лабораторій, які під‘єднані до електронної системи охорони здоров‘я (ЕСОЗ), — ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб. Поступово підключатимуться й інші.

Як згенерувати сертифікат на підставі ПЛР-тесту в Дії?

● В оновленому застосунку натисніть "Послуги", виберіть пункт "COVID-сертифікати" та "Згенерувати сертифікат".

● Надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я

Якщо у вас виникли труднощі у генерації сертифікату, то команда підтримки допоможе вам їх вирішити. Також в Києві почали з’являтися пункти допомоги з отримання СOVID-сертифікатів в центрах вакцинації. Команда підтримки Дії допоможе вам згенерувати його одразу після вакцинації.