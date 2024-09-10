Портнов выиграл суд у движения 'Честно': они должны удалить его профиль и заплатить 240 тыс. грн

Суд признал недостоверной информацию, которую движение "Честно" распространило о юристе Андрее Портнове, постановил ее опровергнуть, удалить профиль и изображение Портнова, а также выплатить ему 240 тыс. гривен компенсации.

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Об этом идет речь в решении Печерского районного суда города Киева от 31 августа 2024 года, сообщила адвокат Портнова Карина Микитян.

В прошлом году юрист обратился в суд с гражданским иском к движению "Честно". Рассмотрев дело, суд решил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Андрея Портнова информацию о нем на сайте движения. В частности, о якобы уголовном производстве против него за государственную измену. Суд обязал движение "Честно" опровергнуть эту информацию на своем сайте, удалить профиль Портнова со всей информацией о нем, а также его изображение.

Движение "Честно" также должно компенсировать Портнову 7,2 тыс. грн судебного сбора и 232 тыс. грн расходов на юридическую помощь. В общей сложности – около 240 тыс. грн.

Как сообщали "Украинские новости", в августе Центр противодействия коррупции Шабунина выплатил Портнову 40 тыс. грн по решению суда из-за распространения лжи о нем.

В июле по этому же делу издание "Фокус" выплатило Портнову 40 тыс. грн компенсации.

В июне журналист Юрий Бутусов проиграл суд Портнову и должен выплатить 78 тыс. грн.

Телеканал "Прямой" исполнил судебное решение и опроверг лживые заявления своего бывшего владельца Порошенко о Портнове.

Журналистка "Бизнес-цензора" проиграла суд Портнову и решила не платить. Государственная исполнительная служба арестовала ее имущество и счета.