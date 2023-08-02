Порошенко везет большую партию техники на восточный фронт. Фото и видео

Петр Порошенко снова везет на фронт большую партию техники – на этот раз на сумму более 10 млн. грн. Часть помощи для военных профинансировала партия "Европейская Солидарность".

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Десантникам, артиллеристам и бойцам президентской бригады подготовили мощные тягачи, передвижные автомастерские и банно-прачечные комплексы. Об этом рассказал Порошенко в своем видеоотчете.

По словам пятого президента, из законтрактованных трех сотен британских грузовиков DAF Leyland – 175 автомобилей уже в строю.

"Эти идут в 132-ю разведку командования Десантно-штурмовых войск", - рассказал Порошенко.

"А эти авторемонтные мастерские, которые так ждут на фронте, уходят в президентскую бригаду. Значительная часть батальонов бригады – на фронте, и это им очень нужно", – отметил Петр Порошенко.

А мощные тягачи с манипуляторами идут артиллеристам – будут таскать контейнеры со снарядами.

"Это новые DAFы, которые мы завозим из Европы – это Нидерланды, Бельгия – из составов НАТО. Здесь есть гидроплатформа, здесь есть манипуляторы для того, чтобы легко и быстро загружать паллеты со 155 мм снарядами", – пояснил Порошенко и добавил пять тягачей идут в 148 артиллерийскую бригаду.

"И есть еще одна особенность: эти DAFы куплены в том числе за средства партии "Европейская Солидарность". Я хочу поблагодарить партийцев, потому что партия потратила эти деньги не на пиар, не на брусчатку, не на сериалы – а на то, чтобы закупить украинских военных вместе с "Делом Обществ" и Фондом Порошенко эту партию машин", – сказал пятый президент.

"И шесть банно-прачечных комплексов. А всего уже 70 батальонов Вооруженных Сил получили такие необходимые для них комплексы. Здесь воины могут постирать свою форму, принять душ, поднять настроение и боевой дух", – сказал Порошенко и добавил: все это уже отправляется на фронт и техника начнет свою службу в ВСУ.