Порошенко в Шевченковском суде заявил о готовности взять Червинского на поруки

Петр Порошенко прибыл в Шевченковский суд и заявил ходатайство о взятии на поруки полковника Романа Червинского. Пятый президент напомнил о боевом пути разведчика Червинского и отметил необходимость честного, беспристрастного процесса.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Я знаю Червинского с 2014 года. Как пятый президент и Верховный Главнокомандующий я могу лишь частично раскрыть задачи министра обороны, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, которые ставились перед этим героическим лицом – лучшим спецназовцем, лучшим разведчиком. Ту роль и миссию, которую Роман Червинский сыграл в укреплении обороноспособности государства при решении чрезвычайно важных стратегических операций с 2014 года", – сказал Порошенко.

"Это была и ликвидация настоящих врагов Украины по линии фронта, и наполнение обменного фонда. Сейчас вместо того, чтобы судить предателей, судить захватчиков, власти пытаются судить Червинского. Мотивация власти состоит из двух частей – это месть Червинскому и страх, потому что они его боятся", – констатировал Порошенко.

"Я ни секунды не колебался, когда услышал решение о 9-миллионном залоге, который прозвучал из Кропивницкого, потому что я знаю уровень жизни Романа. У него нет не только 9 миллионов – у него нет денег для обеспечения семьи", – сказал Порошенко.

Он также призвал общественность не снижать внимание этого процесса: "ваша активная позиция поможет установить принципы верховенства права, правду и справедливость".

"Позавчера и вчера вся страна праздновала – Червинский на свободе. Сегодня утром его снова пытаются упечь за решетку. Не удалось в Кропивницком – они надеются на Шевченковский суд. Давайте их разочаруем. Давайте примем справедливое и верное решение. Уверяю вас, вам будет хлопать не только Украина", – обратился Порошенко в суд.

Ходатайство о взятии на поруки Романа Червинского также заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", участники Революции Достоинства и войны против российской агрессии, а также бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух. Ранее Порошенко внес 9 млн грн залога за Червинского по другому делу, которое рассматривали судьи в Кропивницком. Разведчик находился в СИЗО с апреля прошлого года.