Порошенко в годовщину подписания Томоса: даже самые ярые скептики теперь понимают, что произошло на Фанаре

Петр Порошенко в пятую годовщину подписания Томоса напомнил, что работа по созданию автокефальной поместной Православной Церкви Украины началась значительно раньше.

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"Пять лет назад Господь явил нам настоящее Рождественское чудо. Томос об автокефалии Православной Церкви Украины был подписан. Мы долго шли, чтобы получить Томос. Еще в 2015 году наша команда начала диалог со Вселенским престолом. Это были годы плодотворных переговоров. Государство и власть тогда сделали все, что могли и обязаны были делать, чтобы этот день прошел", – написал Порошенко в соцсетях.

"Поэтому я очень хорошо помню тот момент. Весь день было напряженное и волнительное ожидание. А потом, затаив дыхание, мы наблюдали, как Его Всесвятость Вселенский Патриарх Варфоломей скрепил подписью исторический документ", – вспоминает Порошенко в тот момент.

"Государственное значение всего, что в те дни произошло на Фанаре – сегодня поняли даже самые ярые скептики. И уже никто не посмеет сказать: для чего это все было? Мировое православие – это созвездие независимых и равных Церквей. И наконец в этом созвездии засияла украинская звезда", – пишет пятый президент.

"В этот день мои слова благодарности Вселенскому Патриарху за Его любовь к Украине. Отдельная благодарность Митрополиту Эпифанию, что в такое сложное, раненное войной время, обеспечивает единство и умножает силу Православной Церкви Украины. И велика благодарность Господу, потому что без Его промысла этого бы не произошло!", – пишет Петр Порошенко.