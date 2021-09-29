Порошенко в годовщину Бабьего Яра: нашим долгом является не допустить повторения преступлений против человечности

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко почтил память жертв трагедии в Бабьем Яру, где 29-30 сентября 1941 года нацисты убили более 30 тысяч киевских евреев. Это одна из самых глубоких ран, один из самых тяжелых воспоминаний о Холокосте, это беспрецедентное в истории человечества катастрофе.

Соответствующий пост глава "ЕС" опубликовал в своем Facebook. Он отметил, что трудно поверить, что такое массовое и жестокое убийство произошло не в темные века дикого средневековья, а 80 лет назад, посреди двадцатого века.

"Урочище Бабий Яр за считанные дни, 29-30 сентября, превратилось в жестокий конвейер смерти, где были убиты первые жертвы нацистской политики – более 30 тыс киевских евреев. По данным ученых в 1941-1943 годах в Бабьем Яру нашли свой последний приют около 100 тысяч людей разных национальностей: евреев, украинцев, ромов, военнопленных, подпольщиков, членов Организации украинских националистов и других", – напомнил политик.

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"Сегодня, отмечая невинных жертв, мы должны помнить: любой режим, который ни во что не ставит права и свободы человека, несет в себе угрозу для самой человечности. Для этих режимов жизни – ничто, а люди – только винтики в смертоносной машинерии диктаторов -параноиков", – предупредил Порошенко.

"Трагические события прошлого требуют от нас воспитывать новые поколения на принципах уважения человеческого достоинства и толерантности. И нашим моральным долгом является точно не допустить повторения преступлений против человечества и человечности. Вечная память невинно убиенным..." – подчеркнул лидер "ЕС".