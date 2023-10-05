Порошенко в Британии приобрел для украинских воинов эвакуационные бронированные Land Rover, бензовозы и грузовики

Петр Порошенко во время поездки в Великобританию законтрактовал новую крупную партию техники для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейской Солидарности".

"Хочу поблагодарить нового министра обороны Великобритании, министра оборонных закупок и наших волонтеров в Британии. Мы ищем и находим бронированные средства для эвакуации для наших батальонов. Мы нашли определенное количество машин Land Rover. Мы доведем их до ума, наши волонтеры сделают техническую проверку если все будет хорошо, то эти 8 найденных бронированных Land Rover 2005-2008 годов будут закуплены, оформлены и отправлены в Украину", – сказал Порошенко.

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Также на военных складах в Британии было обнаружено "то, что очень просили наши артиллерийские подразделения, десантные подразделения".

"Мы нашли пару бензовозов на базе наших традиционных ДАФов. Они уже приведены в порядок. Ведем их в Украину", – рассказал пятый президент.

Кроме того, были приобретены дополнительно 40 ДАФов, которые также будут приведены в порядок.

Стоимость этой партии техники – 450 тысяч фунтов. Она была приобретена на средства Фонда Порошенко и волонтеров "Дела громад".

"Эти 40 машин после оформления начинают двигаться в сторону Украины. Это ежедневная, но очень важная работа. Общее количество, которое уже сейчас законтрактовано и оплачено, превышает 200 автомобилей", – пояснил Порошенко.

По его словам, в первую будут проверены и приведены в порядок эвакуационные Land Rover, "чтобы они были в качественном состоянии", поскольку "вопрос бронированной техники для эвакуации наших бойцов с фронта становится сейчас чрезвычайно актуальным".

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России Фонд Порошенко вместе с волонтерами ОО "Дело Громад" направил на помощь ВСУ более 3,2 млрд грн.