newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Порошенко в Британии приобрел для украинских воинов эвакуационные бронированные Land Rover, бензовозы и грузовики

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
3,0 т.
Порошенко в Британии приобрел для украинских воинов эвакуационные бронированные Land Rover, бензовозы и грузовики

Петр Порошенко во время поездки в Великобританию законтрактовал новую крупную партию техники для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейской Солидарности".

"Хочу поблагодарить нового министра обороны Великобритании, министра оборонных закупок и наших волонтеров в Британии. Мы ищем и находим бронированные средства для эвакуации для наших батальонов. Мы нашли определенное количество машин Land Rover. Мы доведем их до ума, наши волонтеры сделают техническую проверку если все будет хорошо, то эти 8 найденных бронированных Land Rover 2005-2008 годов будут закуплены, оформлены и отправлены в Украину", – сказал Порошенко.

Видео дня
Порошенко в Британии приобрел для украинских воинов эвакуационные бронированные Land Rover, бензовозы и грузовики

Также на военных складах в Британии было обнаружено "то, что очень просили наши артиллерийские подразделения, десантные подразделения".

"Мы нашли пару бензовозов на базе наших традиционных ДАФов. Они уже приведены в порядок. Ведем их в Украину", – рассказал пятый президент.

Порошенко в Британии приобрел для украинских воинов эвакуационные бронированные Land Rover, бензовозы и грузовики

Кроме того, были приобретены дополнительно 40 ДАФов, которые также будут приведены в порядок.

Стоимость этой партии техники – 450 тысяч фунтов. Она была приобретена на средства Фонда Порошенко и волонтеров "Дела громад".

Порошенко в Британии приобрел для украинских воинов эвакуационные бронированные Land Rover, бензовозы и грузовики

"Эти 40 машин после оформления начинают двигаться в сторону Украины. Это ежедневная, но очень важная работа. Общее количество, которое уже сейчас законтрактовано и оплачено, превышает 200 автомобилей", – пояснил Порошенко.

Порошенко в Британии приобрел для украинских воинов эвакуационные бронированные Land Rover, бензовозы и грузовики

По его словам, в первую будут проверены и приведены в порядок эвакуационные Land Rover, "чтобы они были в качественном состоянии", поскольку "вопрос бронированной техники для эвакуации наших бойцов с фронта становится сейчас чрезвычайно актуальным".

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России Фонд Порошенко вместе с волонтерами ОО "Дело Громад" направил на помощь ВСУ более 3,2 млрд грн.