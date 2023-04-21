Порошенко с побратимами в центре Киева простился с погибшим на войне Барной. Фото

На Майдане Незалежности простились с народным депутатом восьмого созыва, общественным деятелем и воином Олегом Барной и его командиром Валерием Дороховым, погибшими во время штурма в Донецкой области.

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Степан Барна, тоже воюющий на Донецком направлении, рассказал о своем брате.

"Он очень любил Украину. Он сам просился на войну. И этот Майдан для него – уже не первый. В 1990 году он был на студенческой Революции на граните как студент. Потом это была Революция оранжевая, далее – Революция Достоинства. И в 2014 году он также пошел на фронт, защищая украинскую землю. Я искренне благодарю каждого своего побратима, друзей из нашей команды "Братьев по оружию", "Европейской солидарности", которые инициировали чествование здесь наших ребят", – поделился брат.

Степан Барна сегодня отмечает, что украинцы должны объединить Украину вокруг Победы над общим врагом. Память о наших героях будет вечной, а мы победим.

"Я помню его искренность и преданность. И вспоминаю 18 февраля 2014-го, когда он был ранен на моих глазах в Мариинском парке. Но это его не остановило – и он ушел в АТО", – вспоминает Петр Порошенко.

Порошенко рассказывает, как несмотря на запрет врачей, 24 февраля Олег, ломая бюрократические препятствия, ушел на фронт, в 68-ю бригаду. Не верить в его искренность было просто невозможно. В нем сочетались мудрость учителя, государственность лидера местного самоуправления, украинство народного депутата, которого невозможно остановить в его любви к стране.

Пятый президент сказал, что его команда будет инициировать награждение Олега Барны и Валерия Дорохова самыми высокими государственными наградами.

"Сердце останавливается, когда думаешь, сколько горя и беды пришло на нашу землю. Но я хочу заверить – мы сделаем все, чтобы быть достойными вашей памяти, чтобы продолжать ваше дело", – сказала Марина Порошенко.

Народный депутат комендант Евромайдана Степан Кубив подчеркнул, что этот поклон как символ благодарности командиру, которому всего тридцать один год, Валерию, и своему побратиму старшему сержанту Олегу. Валерий и Олег – воины света, воины достоинства, которые после смерти оставили память непреодолимости и память христианской молитвы за будущее Украины.

"Я сотник 10-й сотни Самообороны Майдана. Я знаю, что такое – майдановское братство. Все, кто прошел Майданы, испытывают обостренное чувство справедливости. В этом был весь Олег. И он не свернул с этого тернистого пути, до конца боролся за Украину ", – говорит народный депутат Михаил Бондарь.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказывает, что он очень любил свою семью, свою жену и своих сыновей. У него отличные родители и брат. Они с командой от всего сердца желают им сил и мужества это пережить.

Она также вспомнила, что недавно под Краматорском Степан Барна рассказывал, что Олег постоянно рвется в бой.

"У Олега была главная мечта – о Победе. У него была мечта – Украина в ЕС и НАТО. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы эти важные, высокие мечты сбылись", – говорит Геращенко.

Пятый президент отметил, что сегодня здесь – лейтенант и старший сержант. Командир и воин. "Говорят: в первую неделю после Пасхи двери рая открыты. Господь простит им все грехи. Олег приложил огромные усилия, чтобы предстала наша Православная Церковь Украины. И я верю, что Господь услышит наши молитвы и заберет его к себе", – сказал Петр Порошенко.