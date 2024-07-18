Порошенко прокомментировал решение суда о домашнем аресте Червинского

Петр Порошенко, внесший 9 млн грн залога при Романе Червинском, прокомментировал постановление судьи Шевченковского суда о домашнем аресте для эксразведчика. Он заявил, что не удивлен этим решением.

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Об этом Порошенко сказал после оглашения решения суда.

"Сегодня не произошло ничего неожиданного. Это является подтверждением двух неоспоримых фактов. Первое – власть боится Романа, боится правды, боится свидетельств, боится справедливости... Вторая позиция – они мстят. Они думают так сломать Романа. Роман провел почти полтора года у в Он не сломался тогда, не сломался и сейчас", – сказал Порошенко.

По словам Порошенко, это решение суда ничего общего с верховенством права не имеет, как нет ничего общего с демократией, с евроинтеграцией, с евроатлантической интеграцией, с защитой прав человека.

"Они думают, что браслет, который они собираются надеть – это унижение Романа. Нет, это унижение власти", – считает пятый президент.

"Большая ложь порождает большие последствия для них. Мы покажем, что именно общество имеет первоначальную власть в этом государстве. Спасибо всем. Мы продолжаем нашу борьбу", – сказал Роман Червинский.

"Держимся вместе – правда должна победить", – отмечает Петр Порошенко.

Ранее Петр Порошенко прибыл в Шевченковский суд и заявил ходатайство о взятии на поруки полковника Романа Червинского. Пятый президент напомнил о боевом пути разведчика Червинского и отметил необходимость честного, беспристрастного процесса.

"Я знаю Червинского с 2014 года. Как пятый президент и верховный главнокомандующий я могу лишь частично раскрыть задачи министра обороны, главного управления разведки, Службы безопасности Украины, которые ставились перед этим героическим лицом – лучшим спецназовцем, лучшим разведчиком. Ту роль и миссию, которую Роман Червинский сыграл в укреплении обороноспособности государства при решении чрезвычайно важных стратегических операций с 2014 года", – сказал Порошенко.

"Это была и ликвидация настоящих врагов Украины по линии фронта, и наполнение обменного фонда. Сейчас вместо того, чтобы судить предателей, судить захватчиков, власти пытаются судить Червинского. Мотивация власти состоит из двух частей – это месть Червинскому и страх, потому что они его боятся", – констатировал Порошенко.

Он также призвал общественность не снижать внимание этого процесса: "ваша активная позиция поможет установить принципы верховенства права, правду и справедливость".

Ходатайство о взятии на поруки Романа Червинского также заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность".