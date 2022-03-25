Порошенко призвал Парламентский комитет Ассоциации Украина-ЕС поддержать план принуждения Путина к миру

Петр Порошенко обратился в Парламентский комитет Ассоциации Украина-ЕС с призывом поддержать план принуждения страны-агрессора к миру.

"Ровно месяц, как Украина воюет. Бьется до последнего. Не отступает. Это борьба о том чтобы жить, или умереть. Продолжающаяся война это наша общая война. Это война не только против Украины, но и против Запада, против всего Свободного мира ", – подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент отметил, что после месяца кровопролития, тяжелых бомбежек и смертей дикий план Путина завоевать Украину продолжает проваливаться.

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"Никакого триумфального парада российской армии столичным Киевом. Никакой беспомощности и слабости Объединенной Европы. Никакой капитуляции Украины. Попав в собственную ловушку и параноидальную картину мира, терпя потери в живой силе и достатке (благодаря вашим санкциям), Путин перешел к плану он стремится сравнить наши города с землей и убить, уморить голодом и покорить все наше население", сказал Порошенко.

Он подчеркнул – вторжение Путина в Украину, неспровоцированное и заранее спланированное, определяет геополитические горизонты на следующие полвека или более. Все это выходит далеко за пределы Украины и даже Европы.

"Как Президент Украины, видевший первые дни вторжения Путина еще в 2014 году, я точно знаю, что если ему удастся уйти с тем, что он наделал в Украине, он не остановится и на этом. И тогда другие авторитарные режимы в других частях света последуют этому примеру", – предостерегает Порошенко.

"Мы не позволим этому случиться. Наши европейские друзья, которые, как считал Путин, будут разделены вдребезги, сегодня удивляют своим единством. И это только начало нашей совместной борьбы. Борьбы, которую мы обязательно выиграем. Однако мы победим только тогда, когда у нас будет четкий план", – отмечает Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что поиск компромиссов с Путиным – это приглашение его к дальнейшей агрессии.

"Мы точно знаем, за что боремся. И мы знаем, что можем победить. Мы знаем, что вы нас поддерживаете. Но нам необходима ваша постоянная помощь. Только так мы сможем восстановить международный порядок времен после Холодной войны", – убежден Петр Порошенко.

Пятый Президент призвал европейских партнеров поддержать внедрение программы Лэнд-лиза для Украины; ввести нефтяное эмбарго против России и другие "адские" санкции; предоставить самолеты и системы противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства над Украиной; разработать план восстановления Украины наподобие "плана Маршалла", а также ускорить членство Украины в ЕС.