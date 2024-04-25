Порошенко призвал не притеснять украиноязычный дубляж в угоду английскому языку

Петр Порошенко в 5-ю годовщину принятия Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" отмечает: любые попытки ревизовать статус украинского недопустимы.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Легли мы спать 23 февраля, а проснулись 24 лютого" – такой шуткой сплошь и рядом объясняют массовый переход на украинский язык после начала полномасштабного вторжения. Когда 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон о защите украинского языка, по сути наш Языковой кодекс, то все российские каналы визжали как от боли, а против нас проводили целые информационные кампании о "якобы" запрете русского. Но уже через 5 лет мы видим результаты этого решения", – пишет Порошенко в соцсетях.

Пятый президент констатирует: украинский уже преобладает на улицах Киева, его все больше слышно на площадях Одессы, Харькова, Днепра.

"Нам рассказывали, что после принятия закона за русский будут убивать и пытать, но, как мы увидели в Буче и на всех оккупированных территориях, убивают и пытают только за украинский", – пишет Порошенко.

"Казалось бы, украинцы окончательно и безвозвратно определились в языковом вопросе. Но не все: по крайней мере, некоторые во власти до сих пор сомневаются. На этой неделе мы были просто шокированы попыткой депутатов большинства в законе об английском языке протащить язык, убивающий украиноязычный дубляж. Помните те времена, когда "регионалы" вели бешеную борьбу против дублирования на украинском и с позором его проиграли, потому что творцы создали лучшие переводы, а зрители массово поддержали билетами дублированные на украинский фильмы. Но где-то остались экземпляры, которые до сих пор мечтают вытравить украинский из кинотеатров", – предостерегает Петр Порошенко.

"Наше требование – руки прочь от украинского! Мы предостерегаем власть от любых попыток через закон об английском ревизовать одно из ключевых положений Закона о языке. Армия. Язык. Вера. На этом мы выстояли, стоим и будем стоять!" – резюмирует Порошенко.