Порошенко привез защитникам Волчанская FPV-дроны, окопный РЭБ, 'Сахарки' и другую технику

Петр Порошенко снова приехал на Харьковщину, где Силы обороны отражают наступление окупантов. Воюющие на этом направлении бригады нуждаются в дронах, экскаваторах и средствах РЭБ.

О том, что привезли защитникам Волчанская Порошенко показал в видео.

"Когда началось наступление врага на Волчанск, мы среагировали мгновенно. Привезли дроны — точнее много дронов, чтобы прикрыть позиции артиллеристов. Мы снова на Харьковщине. Потребности в обеспечении здесь сильно не изменились. 36 отдельная бригада морской пехоты имеет позиции под Волчанском, и Валерий Прозапас попросил для своих ребят 100 Мольфаров и 5 Мовиков", – сказал пятый президент.

Морской пехотинец, офицер ВСУ Валерий Прозапас, сражающийся в составе 36-й бригады, вспоминает: Порошенко привозил помощь и в Николаеве, и в районе Баштанки – повсюду, куда заходила бригада.

"Теперь вот Харьковщина, это уже седьмая или восьмая наша полоса. Все очень кстати, потому что FPV заканчиваются, поэтому эта сотня уже с завтрашнего дня улетит на Волчанск", – говорит Валерий Прозапас.

Морпехи говорят: "Мольфары" хорошо себя показали еще на Херсонском направлении, так что ждут хорошие результаты и в районе Волчанска.

Также военным привезли три комплекса купольного РЭБ "Шатро". Их получили батальон "Айдар" 5-й ОШБр, бригада НГУ и 66 ОМБр. Такой РЭБ создает "купол" над позициями наших бойцов и делает их неуязвимыми для враждебных беспилотников на расстоянии от 100 до 250 метров.

Эти системы защищают подлетную зону и оберегают подразделение от FPV-дронов, которые теряют связь и летят кувырком – объясняют специалисты. Потребность в портативных системах РЭБ для защиты наших подразделений растет, потому что враг постоянно наращивает производство дронов-камикадзе.

Артиллеристам, оказывающим огневую поддержку собратьям из других бригад, передали автотехнику – грузовики и экскаватор.

Под большие пушки нужно копать глубокие капониры, поэтому без экскаватора – никак, говорят военные. "43 артиллерийская бригада выполняет очень важные задачи на Харьковском направлении, и техника им нужна соответствующая. Передали экскаватор-погрузчик, два грузовика DAF, один из которых с манипулятором", – объясняет Порошенко. Манипулятор позволяет быстро грузить тяжелые боеприпасы. Если такого оборудования нет – бойцы вынуждены перетаскивать снаряды вручную.

А еще привезли военным большую партию шин. "Под грузовиками они "улетают" очень быстро. Также здесь груз инструментов и запчастей для 194 понтонно-мостовой бригады", – говорит Порошенко.

"Эти ребята из Сухопутных войск, Морской пехоты, Нацгвардии и Госслужбы транспорта ежедневно борются за правду и Украину. Честь им и уважение", – говорит Порошенко.