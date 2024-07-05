Порошенко привез защитникам на Донецкое направление свежие 'мясорубки' – сотни дронов, которых всегда не хватает на фронте

Петр Порошенко привез бригадам, воюющим на Донецком направлении, сотни дронов, средства окопного РЭБ и другую технику. Дроны здесь все время нужны и в большом количестве.

Видео дня

Об этом пятый президент рассказал в соцсетях.

"Здесь, на Донетчине, сейчас тяжело. У россиян много FPV, по которым они готовят территорию для штурмов. Но есть и позитив, часто при наступлении они не считаются с человеческими потерями. Однако у наших ребят до сих пор нет большого количества "мясорубок", чтобы перемолоть врага. Так что мы продолжаем развозить дроны для ВСУ. Сегодня заехали в шесть бригад Сухопутных войск и сил ТРО", – сообщил Порошенко в соцсетях.

Защитникам передали 600 FPV-дронов и 200 "Мольфаров", 18 "Мавиков", в том числе ночных, 10 комплексов купольного РЭБ "Шатро". А также мощный грузовик FODEN, экскаватор-навеситель, мобильный шиномонтаж и передвижную автомастерскую.

"FPV-шки — это наши мясорубки, которых сейчас так не хватает на Востоке. Купольный РЭБ и экскаватор необходимы для защиты военных на открытой местности. Строить блиндажи и защищать их от вражеских дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы", – говорит Порошенко.

Огромный FODEN выигрыш справляется с эвакуацией поврежденной техники любых размеров. Тогда же используется мобильный шиномонтаж и передвижная авторемонтная мастерская, чтобы вернуть технику в боевую готовность.

Каждое из подразделений сегодня получило техники на сумму от 2 до 9 миллионов гривен.

"Продолжаем наш путь по украинскому Донбассу. Мы должны принести мир в государство через нашу Победу и членство Украины в НАТО. Самый сложный экзамен Украина уже сдала — и его писали здесь, в Донбассе, люди в пикселе", – резюмирует Порошенко.