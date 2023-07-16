Порошенко привез технику в легендарную бригаду, которая держит Марьинку

Глава парламентской фракции Петр Порошенко во время поездки на фронт встретился с десантниками 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые держат боевую линию под Марьинкой Донецкой области. Он передал десантникам четыре банно-прачечных комплекса, а также колеса для бронемашин "Хамви".

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Об этом сообщил сайт самой политической силы. Вместе с Порошенко к защитникам прибыл и депутат польского Сейма Павел Коваль.

"Колеса на бронированные "Хамви" – это дефицит. Мы привезли, что смогли найти, а искали неделями. А воины сразу же организовали "экскурсию" прифронтовым Кураховым. Звукоизоляция, конечно, хромает) зато функционал и толщина бронированной капсулы — на высоте. Именно в этой машине – целый командный пункт. С которого буквально можно заглянуть в сердце боевой операции", – заметил глава фракции "ЕС".

"Сегодня — передали нашим бойцам бани, чтобы в их глазах хоть когда-то светилась улыбка и хоть когда-то они вспоминали, как оно классно — красиво и цивилизованно принять душ и смыть с формы землю, пепел и кровь… Для меня это очередное напоминание, ради чего мы работаем, ради чего ездим на фронт и ради чего держим бесконечную цепь поисков-лицензий-ремонтов-доставок. Берегите себя, ребята! А мы будем и дальше поддерживать вас. До полной победы", – резюмировал Порошенко.