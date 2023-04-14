Порошенко привез технику артиллеристам, потопившим 'Москву'. Фото и видео

Год назад украинские артиллеристы отправили ко дну российский крейсер "Москва". В героическую 406-ю бригаду, которая продолжает уничтожать оккупантов, Петр Порошенко привез три грузовика DAF. Один из тягачей оснащен манипулятором, позволяющим грузить на платформу снаряды.

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Петр Порошенко вспоминает – год назад новость о том, что боевой расчет артиллерийской бригады, используя созданные украинским оборонным комплексом ракеты "Нептун", поразил флагман Черноморского флота Российской Федерации ракетный крейсер с символическим названием "Москва", поразил весь мир. Говорит, это был восторг и гордость за Украину.

"Усиливать боеспособность наших артиллеристов – честь для нас. И особое утешение, когда знаем, какие они беспощадны к врагу. Сотрудничество ОО "Дело Громад" с этой бригадой отточено, как часы: от них – запрос, от нас – груз. Обеспечиваем всем, чем необходимо: грузовиками, рациями, шинами, Старлинками. В этот раз привезли для воинов-артиллеристов грузовики DAF», – говорит Порошенко.

"Я хочу поблагодарить вас за ту огромную работу, которую вы делаете для защиты страны. И нет никакого сомнения, что мы победим и что Россия пойдет вслед за ракетным крейсером "Москва", потопившим точным залпом из "Нептуна" 406 бригада", – подчеркнул Порошенко.

Артиллеристы поблагодарили за помощь и заверили – так и будет: "с такой помощью мы точно победим".