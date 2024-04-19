Порошенко привез партию мощных ударных дронов 'Мамонт' бойцам, которые год держали оборону Авдеевки

Петр Порошенко передал полсотни уникальных ударных дронов "Мамонт" и 400 FPV-дронов "Бандера-бум" в легендарную 53-ю отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск ВС Украины имени князя Владимира Мономаха. Именно эти защитники год держала оборону Авдеевки, утилизируя окупантов, и до последнего дня удерживали позиции, через которые отходили другие подразделения.

Об этом политик рассказал в своем видеоотчете.

Мамонты – это одна из последних разработок украинских производителей беспилотных аппаратов. Тяжелый FPV-дрон Мамонт может нести 4-килограммовую боевую часть, с которой способен преодолеть расстояние в 12 километров. А с меньшей боевой частью в 1,5 кг максимальное расстояние растет до 30 км. Высокие характеристики дрона снабжаются большими размерами и мощными двигателями. Первые серийные беспилотники этой модели засветились осенью прошлого года на левом берегу Херсона, где поражали врага в районе поселка Крынки.

Военные говорят: дроны и боеприпасы к ним сейчас – это номер один. Порошенко добавляет: эффективность использования дронов-камикадзе бойцами 53 поражает.

"В среднем даже в условиях противодействия РЭБа количество эффективного применения FPV – один к четырем, один к трем. В 53-й бригаде – это гораздо больше", – констатирует пятый Президент.

"Мы заботились о 53-й бригаде еще во время тяжелых боев за Авдеевку, где бригада очень хорошо себя проявила. Мы приехали не с пустыми руками, за моей спиной – 400 эфпивишек. И первые наши "Мамонты". Это уже более совершенные, более мощные машины с платами инициации, с батареями", – объясняет Петр Порошенко.

Также бойцам привезли вечный фронтовый дефицит – 36 шин для грузовиков УрАЛ, 18 шин для КрАЗов и 24 шин для КАМАЗов.

"Для логистики, для подвоза БК – у них всегда есть потребность", – говорят бойцы.

"Именно бойцы 53-й бригады до последнего дня удерживали позиции под Авдеевкой, через которые отходили другие подразделения, чем сохранили многие жизни. Очень рад встретиться с друзьями", – написал Порошенко в соцсетях.