Порошенко привез дроны и технику на восточный фронт, в частности 'Волкам Да Винчи', ведущим ожесточенные бои под Курахово

Петр Порошенко на Днепровщине передал часть большого военного груза бригадам и батальонам, которые сдерживают врага на восточном фронте. Он также передал дроны и технику "Волкам Да Винчи", которые участвуют в ожесточенном сражении за Курахово.

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"До границы Днепропетровской области россиянам осталось менее 10 километров, это может увидеть каждый на карте DeepState. Ситуация очень непростая. Поэтому мы снова привезли технику сюда, бойцам на Восток, где идут очень тяжелые бои, чтобы сдержать нашествие врага", – отмечает Порошенко.

Партию дронов и технику, в частности, передали в штурмовой батальон "Да Винчи" – накануне главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил о критической ситуации с дронами в подразделении и обратился ко всем с просьбой помочь военным.

"1-й отдельный штурмовой батальон "Да Винчи", созданный Дмитрием Коцюбайлом, ведет очень тяжелые бои под Кураховым. Батальону остро нужны дроны. Государственные поставки полностью отсутствуют, никакого обеспечения нет, хотя когда у местных органов власти правительство забрало военный НДФЛ, обещали закрыть все потребности. Все это не выполняется и государственным руководителям это не интересно вообще. Но это наша война, и только мы можем сейчас решить эту проблему, важную для нас всех. Наш фонд купил 4 Мавик-3Т для батальона, но нужно гораздо больше. Прошу всех, кто имеет возможность помочь дронами воинам 1-го ОШБ "Да Винчи", – написал журналист.

"Передаю привет Юрию Бутусову, который сейчас собирает на дроны для 1-го штурмового батальона "Да Винчи", созданного Дмитрием Коцюбайлом. Мы привезли ребятам 100 FPV-дронов, "Мавик" с ночным видением, экскаватор, купольный РЭБ "Шатро" и 20 дизельных обогревателей", – сообщил Порошенко.

Также большую партию техники получили 27 реактивная артиллерийская бригада, 46 аэромобильная, 71 егерская, 38 бригада морской пехоты, 74, 87 батальон управления, 33 механизированная бригада, 20 241 бригада ТРО, 59-я мотопехотная бригада и отдельный центр спецопераций "Восток".

В общем, на этом направлении военные получили:

▪️1000 FPV-дронов различных модификаций и размеров

▪️212 шин для грузовиков Урал, КрАЗ, ЗиЛ, МАЗ

▪️24 шины для боевых автомобилей HMMWV

▪️Квадрокоптеры DJI Mavic 3Т с тепловизорами

▪️Экскаватор TDC BL-105

▪️Комплексы купольного РЭБ "Шатро" 4Д на раме для авто

▪️Дополнительные модули для ранее переданных РЕБ

▪️5 квадроциклов

▪️208 дизельных обогревателей

▪️Генераторы дизельные, 6,5 кВт

▪️Зарядные станции EcoFlow Delta PRO

▪️Ноутбуки для штабов

▪️Станок для монтажа/демонтажа шин "RunFlat"

▪️Комплекты спутниковой системы Starlink "Adaptis"

"Как видите, номенклатура просто огромна. А ребята подарили нам "мозги" сбитого русского дрона. Это уже становится хорошей традицией. Ведь именно такие находки позволяют нашей команде инженеров и программистов модернизировать комплексы противодействия техническим разведкам "Ай-Петри". А они не позволяют врагу легко приспособиться, защищают наших ребят", – рассказал Порошенко.

"У нас впереди еще много встреч с огромным количеством подразделений, поэтому едем дальше, чтобы все успеть", - резюмирует пятый президент.