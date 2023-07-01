Порошенко привез десантникам боеприпасы для дронов, грузовика и электронику

Петр Порошенко в Донецкой области передал нескольким бригадам ДШУ большую партию техники и боеприпасов. 25-я бригада получила большой комфортабельный автобус для перевозки личного состава, электронику для командных пунктов и партию гранат ВОГ, сбрасываемых с квадрокоптеров на позиции россиян.

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80-я бригада получила банно-прачечные комплексы и 5 грузовиков DAF. Десантники, разгружая ящики с гранатами, говорят: ВОГи хорошие, "сбросы" получаются как следует. Каждая граната подписана "приветом" для оккупантов – это волонтеры передают свои очень конкретные пожелания врагу.

"Чем больше у нас будет средств огневого поражения, тем больше мы сможем уничтожить врагов и спасти жизнь наших воинов", – говорит военный.

Порошенко отмечает: "нет более надежных людей, кому мы можем это передать".

Грузовики DAF – это отдельная мечта каждого зам по тылу, особенно там, где нет нормальных дорог. "Сейчас бездорожье, дороги разбиты и без грузовиков просто невозможно", – объясняют ребята, разбирая ключи от британских машинок.

А еще 80-я бригада теперь имеет полный комплект банно-прачечных комплексов – 5 единиц. Порошенко объясняет: пока это норма на бригаду, дальше будет видно.

Пятый Президент также призвал украинцев помочь найти больше больших автобусов для военных. Порошенко говорит – запросы есть не только от десанта. "За этими автобусами уже выстроилась очередь. Кроме десанта, их просят у нас авиационные, артиллерийские, моторизованные бригады", – добавил он.

Автобусы нужны, потому что военные часто передвигаются из учебных центров в зону боевых действий, проводят передислокации. Важно, чтобы они ездили с комфортом, которого на фронте маловато – объясняет пятый Президент. Он обратился ко всем, кто располагает информацией об автобусах в Европе в хорошем состоянии: "Пишите нам, ОО "Дело Громад". Мы купим, чтобы обеспечить наши войска комфортом".

" Моральный дух у наших ребят высокий. А мы счастливы им помогать", – говорит Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко вместе с волонтерами ОО "Дело Громад" системно поставляет в ВСУ крайне необходимые транспортные средства, количество которых уже исчисляется сотнями. Более 300 грузовиков Leyland DAF были законтрактованы в Великобритании, половина из них уже на фронте. Для нужд артиллерии также были приобретены два танковых супертягача Oshkosh, полезная нагрузка которых составляет 60 тонн.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передали в войска технику и оснащение на сумму 3 млрд грн.