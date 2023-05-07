Порошенко привез артиллеристам на южном направлении комплекс Poseidon и мобильную СТО

Петр Порошенко привез в артиллерийскую бригаду, прикрывающую на южном направлении все побережье, комплекс с тремя БПЛА Poseidon и мобильным пунктом управления. Также артиллеристы получили передвижную авторемонтную мастерскую.

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Об этом Порошенко рассказал в Facebook. Он отметил, что качественные "глаза" для ребят – возможность быстро находить цели и точно их обезвреживать.

Беспилотники Poseidon имеют дальность работы до 150 км на высоте до 4000 метров. Этот комплекс как раз то, что нужно для разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.

"Комплекс очень хороший. И дальность, и телеметрия, три канала. И защита от РЭБа. Камера одна из лучших. И система стабилизации. Тепловизор очень хорош. Хочется уже поскорее приступить к работе", – говорят артиллеристы.

"Эти "птички" летают над враждебными позициями и дают всю необходимую информацию не только для нашей артиллерии, но и для нашего командования, которое ищет слабые места в обороне противника", – объясняет Порошенко.

А пункт управления на базе грузовика DAF позволяет в онлайн-режиме наблюдать за происходящим на поле боя.

"Здесь кроме оператора БПЛА, пилота дополнительно есть место для артиллериста-корректировщика огня. Есть для бойца, отвечающего за коммуникацию. И есть место для командира", – показывает Порошенко.

Скоро эти беспилотники будут оборудованы более мощными аккумуляторами, говорит Порошенко: "Мы заключили контракт с производителями батарей и будем использовать батареи с мощностью на 40% больше". Также летом в войска поступят беспилотники нового поколения Mark IV, которые будут иметь еще более мощную защиту от вражеских средств РЭБ.

"Я уверен, что "Посейдоны" примут активное участие в нашем наступлении", – говорит Порошенко.

"Дополнительно передали ребятам мобильную СТО, в которой есть все необходимое оборудование для ремонта и тяжелой и легкой техники. Можно просто на поле боя обеспечить ремонт", - говорит Порошенко.

"Боги войны" поблагодарили всех, кто приложился к этой технике - волонтерам ОО "Дело Громад" и Фонда Порошенко. Военные говорят – настроение боевое, результаты их работы не заставят себя ждать, и мощного "хлопка" будет еще больше.