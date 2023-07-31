Порошенко приобрел для фронта партию мощных дронов Matrice 30T. Фото

Петр Порошенко купил партию беспилотников Matrice 30T. Их передадут в бригады ВСУ и Нацгвардию. 24 квадрокоптера, оснащенные мощной оптикой с 16-кратным зумом, способны подниматься на 7 километров, развивают скорость до 80 километров в час.

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Об этом пятый президент сообщил в Facebook. Стоимость этой партии беспилотников 9 млн. грн.

"Они обладают уникальной термальной "головой", позволяющей использовать их ночью на отдаленных позициях. Они имеют лазерный дальномер, который очень нужен нашей арте. Единственная проблема – их трудно найти, и мы ищем их по всему миру", – объясняет Петр Порошенко.

"Россия изменила тактику войны, и сейчас гораздо активнее использует дроны. Каждый воин, воюющий на востоке или на юге, может подтвердить – над их позициями постоянно висят русские дроны. Нам нужны свои дроны, и нам нужны средства РЭБ", – подчеркнул Порошенко. .

"Чем еще отличается "Матрас"? Он может поднять значительно больший груз и для сброса использовать гораздо более эффективные снаряды, которые уничтожают русскую", – отмечает Петр Порошенко.

"Мы радуемся и гордимся, что, несмотря на противодействие русские, мы их нашли, привезли, растаможили, мы их извинились и передаем нашим славным воинам. Это наш с вами вклад в ускорение победы", - отметил Порошенко.

"Я не хочу проводить аналогий, но вся страна увидела сумму 33 миллиона на сериалы. Вот 33 миллиона, если так, как наша команда, найти механизмы и получать самые дешевые предложения, то это могло бы быть 100 "матрасов". А так мы вынуждены будем их распылять по одному-двум на бригаду и Нацгвардию. Говорят, что Вооруженные Силы теряют тысячу дронов в месяц. Эти дроны гораздо эффективнее, и уже в ближайшее время будут в армии", - сообщил пятый президент.