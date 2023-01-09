Порошенко предложил крупным волонтерским фондам координировать свою деятельность: это повысит эффективность закупок для ВСУ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предложил крупным волонтерским фондам координировать свою деятельность между собой. Он считает, что это повысит эффективность закупок для ВСУ.

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Об этом политик рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой для специального проекта о народной поддержке армии, сообщила пресс-служба "ЕС". Отвечая на вопрос по поводу британских бронемашин Spartan, пятый президент отметил необходимость сделать работу волонтеров более эффективной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Для более эффективного использования каждой копейки. И уже от нас зависит – собраться. Три крупнейших фонда, пять, может, семь, десять. Там точно будет Порошенко, там точно будет Притула, там точно будет "Вернись живым" Чмут. Там точно будут все вместе", – подчеркнул политик.

"Я приглашаю, или приду, если кто-то отзовется. И обсудить – как нашу совместную работу делать более эффективно. Не соревноваться за то, чтобы что-то там купить на внешних рынках, а согласовать. Ты покупаешь – хорошо, вот те цены, которые есть, покупай ты. А я буду специализироваться на другом. Ты – на броне, я – на дронах, ты – на роботах, ты – на боеприпасах. Это просто повысит эффективность и приблизит победу", – считает Порошенко.

Порошенко сообщил, что за 9 месяцев с начала полномасштабного вторжения на помощь ВСУ его структурами было направлено более 1,65 млрд грн, еще 350 млн это средства ОО "Дело Громад".

Для ВСУ были куплены тысячи бронежилетов, шлемы, а также сотни автомобилей – пикапы, грузовики, бронемашины, тягачи. Сотни беспилотников, генераторы, зимняя форма, радиостанции, комплексы для бытовых нужд, компьютерное оборудование, а также специальное оборудование для подразделений противовоздушной обороны, ССО и артиллерии.

"Моя деятельность не является волонтерской. Я не собираю средства и не передаю их воинам. Моя деятельность благотворительная. Я трачу свои деньги. "Справа Громад" – это отдельная структура, которая собирает средства", – пояснил Порошенко.

"Мы начинали со средств защиты, с того, что должно было быть в армии. Мы делаем бронетехнику, мы делаем "Спартаны", мы делаем военные тягачи. Мы делаем супер крутые дроны, беспилотные летательные аппараты. Но буржуйки по уровню благодарности стоят в том числе на первых местах. Потому что они согревают. Буржуйки армия не делает. А мы уже изготовили тысячи буржуек, может пять тысяч. Мы их начали производить в июле. И на сегодняшний день они разлетаются, как горячие пирожки", – подчеркнул Порошенко.

"И генераторы стоят на первых местах, потому что сейчас генераторы не купишь, но мы начали покупать начиная с августа. Сотни генераторов пошли к нашим военным. Мы начали покупать Старлинки. Начали покупать спальники, карематы", – рассказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко показал волонтерскую станцию техобслуживания, которая ремонтирует военную технику. Здесь, в частности, готовят и британские грузовики DAF для передачи на фронт, которые Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовали около трех сотен. Сюда же привезли для ремонта подбитые бронемашины Shield.