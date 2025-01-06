Порошенко посетили литургию на Крещение в Михайловском соборе

Петр и Марина Порошенко приняли участие в Божественной литургии в Михайловском соборе по случаю Крещения и шестой годовщины Томоса, которую возглавил предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Эпифаний.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

После службы пятый президент поздравил всех с одним из величайших православных праздников.

"С этим праздником связана наша надежда на то, что все должно быть лучше. Молитвы всех украинцев связаны только с одним – сохранить Украину и победить. А это связано с армией, языком и верой. Шесть лет назад это был слоган нашей команды, в который все бросали камни. А сегодня эти три слова государственно, являются базой существования нашего государства", – подчеркнул Порошенко.

"Роль и важность армии ни у кого сейчас сомнения не вызывает. Язык стал системой идентификации всех украинцев по всему миру, а вера тесно связана с созданием и существованием Православной церкви Украины, единой, соборной, автокефальной, связана с Томосом", – отмечает пятый президент.

"Ровно в этот день 6 января, шесть лет назад Господь благословил, и Его Всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей с большой любовью к Богу и Украине даровал нашей церкви Томос об автокефалии. Я представить не могу, что было бы, если бы этого не произошло. Как бы мы сейчас жили с пятой колонной русской церкви? И как бы она взрывала основы нашего государства?", – заметил Порошенко.

"Сейчас наша церковь объединяет нас, цементирует. Конечно, предстоит еще много работы. И мы должны обеспечить исполнение закона, чтобы людей не обманывали: если церковь УПЦ московского патриархата является русской церковью, церковью страны-агрессора – народ имеет право знать это. Мы не рисуем каждому путь к Богу. Но те события, которые происходили эти шесть лет – и признание нашей церкви в мире, и переход приходов – вдохновляют нас", – говорит Порошенко.

"Мы все верим, что сегодня в этот Божий праздник, когда во всех церквях Украины люди очищаются через святую воду – так и Украина очистится от всего злого, чужеземного и станет еще лучшей, мирной европейской страной, в которой украинцы будут себя чувствовать свободно, достойно и с Богом в душе!", – добавила Марина Порошенко.

"Господь с нами. Господь из Украины. Мы победим. И Украина будет процветать. Сегодня мы с Мариной молились об этом вместе с тысячами людей. Верю, что Господь услышит наши слова. Христос крестится – в реке Иордан!", – поздравил Петр Порошенко всех украинцев.