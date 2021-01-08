Порошенко почтил жертв катастрофы самолета МАУ и назвал делом чести установление виновных

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко почтил память жертв авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла год назад в небе над Тегераном. На своей странице в Facebook Порошенко написал, что украинская власть должна довести расследование до логического завершения, установить виновников трагедии и добиться справедливой компенсации для семей погибших украинцев.

"Год назад в авиакатастрофе самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины под Тегераном погибли 176 человек. Среди них были и наши сограждане – девять членов экипажа и двое пассажиров", – написал Порошенко.

Он напомнил, что виновники трагической гибели пассажиров и членов экипажа украинского лайнера уже известны.

"Сегодня уже понятно, что самолет был сбит иранской военной системой ПВО. Преступный выстрел, который стоил жизней стольких невинных. Ужасная трагедия, боль от которой чувствуем и по сей день", – подчеркнул политик.

По мнению Порошенко, власть должна приложить все усилия для наказания виновников трагедии и помощи семьям погибших.

"Дело чести для украинской власти довести признанную ответственность Ирана до логического завершения, установить всех виновных и причастных к преступлению, разоблачить все обстоятельства этой трагедии и добиться достойных компенсаций семьям погибших... Вечная память жертвам рейса PS752 и Божьей поддержки их родным и близким. Мы помним", – написал Порошенко.

Напомним, 8 января 2020 года "Боинг" Международных авиалиний Украины был сбит иранской ракетой неподалеку от Тегерана. Под давлением заявлений лидеров ряда государств мира и данных их разведок, Иран достаточно быстро отказался от своей первой версии относительно того, что авиакатастрофа стала результатом ошибки экипажа самолета. Официальный Тегеран признал, что "Боинг" по ошибке сбили иранские военные.

Расследование, к которому были привлечены эксперты изо всех стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы, продолжается. В конце декабря Иран передал Украине предварительный технический отчет об обстоятельствах трагедии.