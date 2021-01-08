Порошенко вшанував жертв катастрофи літака МАУ і назвав справою честі встановлення винних

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вшанував пам’ять жертв авіакатастрофи літака МАУ, яка сталася рік тому у небі над Тегераном. На своїй сторінці у Facebook Порошенко написав, що українська влада має довести розслідування до логічного завершення, встановити винуватців трагедії і домогтися справедливої компенсації для родин загиблих українців.

"Рік тому в авіакатастрофі літака рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України під Тегераном загинули 176 осіб. Серед них були і наші співгромадяни — дев’ять членів екіпажу та двоє пасажирів", – написав Порошенко.

Він нагадав, що винуватці трагічної загибелі пасажирів та членів екіпажу українського лайнера вже відомі.

"Сьогодні вже зрозуміло, що літак було збито іранською військовою системою ППО. Злочинний постріл, який коштував життя стількох безневинних. Жахлива трагедія, біль від якої відчуваємо і донині", – наголосив політик.

На думку Порошенка, влада має докласти всіх зусиль задля покарання винуватців трагедії та допомоги родинам загиблих.

"Справа честі для української влади довести визнану відповідальність Ірану до логічного завершення, встановити всіх винних і причетних до злочину, викрити всі обставини цієї трагедії та домогтися достойних компенсацій родинам загиблих... Вічна пам’ять жертвам рейсу PS752 та Божої підтримки їхнім рідним та близьким. Ми пам’ятаємо", – написав Порошенко.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року "Боїнг" Міжнародних авіаліній України було збито іранською ракетою неподалік від Тегерану. Під тиском заяв лідерів ряду держав світу та даних їхніх розвідок, Іран досить швидко відмовився від своєї першої версії щодо того, що авіакатастрофа стала результатом помилки екіпажу літака. Офіційний Тегеран визнав, що "Боїнг" помилково збили іранські військові.

Наразі розслідування, до якого залучені експерти з усіх країн, громадяни яких загинули внаслідок авіакатастрофи, триває. Наприкінці грудня Іран передав Україні попередній технічний звіт щодо обставин трагедії.