Порошенко передал защитникам на 'адское' направление комплексы 'Ай-Петри' и разведывательные 'Посейдоны'

Петр Порошенко передал 112-й бригаде ТРО два комплекса противодействия средствам вражеских разведок "Ай-Петри" и комплекс БПЛА "Посейдон", состоящий из трех БПЛА и двух станций управления.

Видео дня

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях. Он отметил, что бойцы этой бригады смело бьют врага на одном из самых горячих направлений фронта.

"Сегодня много направлений, где определяется будущее Украины. Это и Волчанск, это и Купянск, Покровск, Часов Яр, Херсон и Орехов. Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить каждое из этих направлений необходимой техникой, дронами и качественной защитой от вражеских БПЛА. На этот раз передаем технику бойцам 112-й бригады, которые сражаются против российского нашествия и вражеских дронов на одном из этих адских направлений", – констатирует Порошенко.

Он отметил, что бойцы бригады прошли хорошую подготовку по эксплуатации "Посейдонов"

"Это комплекс оперативно-тактического БПЛА "Посейдон", вы их очень хорошо знаете. Это три самолета, две станции управления. Бойцы бригады прошли подготовку по эксплуатации "Посейдонов". Получили очень важные знания, блестяще окончили. Комплекс Посейдон, который будет глазами Вооруженных Сил, сегодня передается в самые достойные руки. Этот комплекс имеет очень устойчивый "антиджам", имеет усиленную защиту от враждебного РЭБа и гарантированно обеспечивает информацию наших военных", – говорит пятый Президент.

Он также призвал власти отменить неэффективное решение об изъятии военного НДФЛ из бюджетов общин и вернуть средства на счета бригад. По словам Порошенко, это позволит военным оперативно закрывать свои нужды.

Мы в свое время очень сильно боролись за то, чтобы у бригад не забирали средства налогов, которые платят военные в своем пункте постоянного назначения. Чтобы большая часть этих средств оставалась на счетах бригад. Прошлой осенью у местных бюджетов эти средства забрали. Сегодня правительство, Минфин, ДССЗИ вынуждены признать ошибочность этого решения", – отметил Петр Порошенко.

"Мы считаем это неприемлемым. Минимум 50% средств НДФЛ, уплачиваемых по денежному обеспечению военных, должны оставаться на счетах бригад. Чтобы бригады сами решали, что им сегодня покупать – FPV-дроны, или "Ай-Петри", или комплексы РЭБ, запчасти для техники, или шины, или все то, что сейчас мы поставляем на фронт", – отметил пятый. президент.

16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

Как известно, в ноябре прошлого года Петр Порошенко инвестировал свои средства в разработку новейшей системы РЭБ "Ай-Петри". Сумма инвестиций составила 200 млн грн. На фронте уже трудятся десятки этих комплексов.

Российские дроны-разведчики и ударные БПЛА – Ланцеты, Залы, Орланы и другие – постоянно угрожают нашим войскам. По словам пятого Президента, условия современной войны требуют технологических решений. "Это – кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Мы наладили серийное производство. Моя мечта, чтобы вся полоса оброны была под надежным прикрытием киберзащиты, эффективной для противодействия всем системам беспилотных летательных аппаратов", – говорит Петр Порошенко.