Петр Порошенко подготовил очередную партию техники для фронтовых бригад. Пятый президент также объявил вознаграждение за первого пленника наемника из Северной Кореи.

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Об этом лидер "Евросолидарности" сообщил Порошенко в соцсетях.

"Уже совсем скоро 1000 дней украинского сопротивления русской и не только армии... Наша команда готовит очередную поездку на Восток. Едем к нашим друзьям – десантуры, морпехов, пехоты, арты", – написал Порошенко.

Еженедельно команда Порошенко привозит на одно из горячих направлений груз стоимостью более 30 миллионов гривен. В этот раз стоимость партии – 78 миллионов.

Защитникам на фронт везут:

2300 FPV-дронов

ночные "Мовики"

дизельные печки

6 экскаваторов, которые будут рыть километры новых линий обороны

квадроциклы для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых

стирально-душевые комплексы

генераторы

зарядные станции Ecoflow

электроника

"Каждый из этих тысяч дней наша команда живет фронтом: закупает оружие, занимается логистикой, придумывает, каким образом доставить технику к нашим воинам. Мы убеждены: единственные, кто действительно может защитить государство, это Вооруженные Силы Украины. Ради них и работаем", – подчеркнул Порошенко.

На этот раз Порошенко "заботился" и о северокорейских наемниках. Пятый президент объявил вознаграждение за первого пленного военного КНДР.

"И об актуальном. Объявляем конкурс: первый, кто возьмет северокорейского наемника в плен – получит от нас с Мариной 20 ночных "Мавиков" 3Т", – пообещал пятый президент.