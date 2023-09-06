Порошенко о смерти Козловского: в темные времена Бог уносит светлых людей

Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти бывшего политзаключенного российского режима ученого Игоря Козловского.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Пятый президент Украины отметил, что к нашим ежедневным потерям добавилась еще одна – очень тяжелая.

"Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел в мир иной Игорь Козловский – религиовед, историк, бывший политзаключенный, светлый и мудрый человек. С Игорем мы были хорошо знакомы. В январе 2016 года его схватили оккупанты в родном Донецке. А дальше – дальше были 700 дней плена, жестокие пытки и бесчеловечные условия. Через все эти пытки мог пройти только сильный духом человек. Таким был Игорь Анатольевич", – вспоминает Порошенко.