Порошенко о сержантах ВСУ: это шаг на пути Украины в НАТО

Создание в украинской армии сержантского звена стало важной составляющей реформирования ВСУ по стандартам НАТО.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, поздравляя защитников с праздником. День сержанта Вооруженных Сил Украины был установлен 19 апреля 2019 года.

"Первый среди равных. Сержант современной украинской армии. Позвоночник ВСУ. Тот, на ком лежит непосредственное исполнение боевого приказа, на нуле, в полях. Лидер, ведущий за собой в бой. Собрать, командир, друг, брат. Стреляет, копает, не отказывается от никакой работы. Следуй за мной, делай как я – лозунг сержантского корпуса. Сержант умеет показать своим примером и опытом, как выполнить любую задачу", – пишет Порошенко.

"Сержант – уважение, дисциплина, опыт, подготовка. Человек, который должен сохранить жизнь людей в бою и выполнить поставленную задачу. Одного Устава здесь недостаточно, сержант – это личные качества и мотивация, мощь и стержень. Лидер для солдат, образец для подчиненных, опора для командира. Сержант – это не погоны, это опыт и характер", – убежден пятый президент.

"Возрождение армии, которое мы начали еще в далеком 2014 году, – это не только смена погон, записей в военнослужащих и должностных обязанностей. Это основательная реформа содержания, подходов, мышления. И создание сержантского звена как очень важной составляющей боевой машины – наш сильный шаг на пути в НАТО, создание той боеспособной армии, которая дала отпор врагу в 2022 и дает сегодня. Горжусь каждым и очень-очень спасибо. Сил, терпение и здоровье. Берегите себя и Украину!" – пишет Порошенко.